انعقاد قرارداد پیش خرید گوشت مرغ در آذربایجان غربی/ قیمت تا 66 هزار ریال تعیین شد

اکبر اطهری در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به اینکه قیمت پیش خرید گوشت مرغ منجمد داخلی هر کیلوگرم 65 تا 66 هزار و 500 ریال اعلام شده است، افزود:‌ در این راستا انعقاد قرارداد پیش خرید گوشت مرغ با واحد های تولیدی و تشکلهای ذیربط با اولویت زنجیره کامل تولید در محدود داخل استان انجام و بهای گوشت مرغ به ازای تحویل نهاده مدت دار حداکثر دو ماه، در هنگام انعقاد قرارداد به صورت پیش پرداخت به متقاضیان پرداخت می شود.

وی از آمادگی جهت پیش خرید گوشت مرغ منجمد تولید کنندگان مرغ گوشتی آذربایجان غربی به صورت دستی هر کیلوگرم 65 هزار ریال و برای کشتار صنعتی برای هرکیلوگرم 66 هزار و 500 ریال خبر داد و اعلام کرد:‌ قیمت نهاده تحویلی در درب انبارهای استان ، به ازای هر کیلوگرم ذرت به مبلغ 9 هزار و 500 ریال و هر کیلوگرم کنجاله سویا به مبلغ یک هزار و 800 ریال تعیین شده که محصولات خریداری شده در سردخانه های استان نگهداری و در زمان کمبود گوشت مرغ گرم و برای حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم قیمت گوشت سفید در بازار به توزیع گوشت مرغ منجمد در سطح استان اقدام می شود.

مدیر کل پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی در خصوص مشکل موجود در زمینه توزیع نهاده های دامی در استان گفت: این شرکت هیچ نقشی در قیمت گذاری نهاده های دامی ندارد و دولت قیمت واقعی نهاده ها را اعلام می کندٰ که در حال حاضر بر اساس اعلام دولت قیمت نهاده ها با ارز مبادله ای توزیع می شود ولی بخشی از مشکل موجود توزیع نهاده های دامی در استان مربوط به اتحادیه دارمداران است چرا که نهاده ها را در اختیار خود دمداران قرار نمی دهد.

اطهری با اشاره به اینکه متاسفانه بخشی از مشکلات این بخش به دلیل حضور واسطه ها و دلالان به وجود آمده و موجب افزایش قیمت نهاده های دامی شده، ادامه داد:‌ همچنین در راستای حمایت از تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان ، گوشت مرغ منجمد مازاد تولید داخلی را به قیمت دولتی خریداری می کند.

وی یادآور شد: این واحد در زمان کمبود گوشت مرغ گرم و برای حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم قیمت گوشت سفید در بازار در ایام پر مصرف سال اقدام به توزیع گوشت مرغ منجمد در سطح استان می کند.