15 طرح عمرانی و خدماتی دهه فجر در دهگلان به بهره برداری می رسند

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد رضایی اظهار داشت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 133 هزار 945میلیون ریال برای خدمت رسانی هر چه بهتر و توسعه شهرستان دهگلان آماده بهره برداری است.

وی افزود: برای این طرح های که در زمینه و بخش های مختلف عمرانی، فرهنگی و کشاورزی، آموزشی و گاز رسانی و صنعت و معدن هستند، اعتباری بالغ بر 133هزار 495میلیون ریال هزینه شده است.

فرماندار دهگلان بیان کرد: برای بهره برداری از ساختمان اداری منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان نیز اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه شده است که همزمان با دهه مبارک فجر در این شهرستان به بهره برداری می رسد

رضائی بیان کرد: بهره برداری از دو پروژه راه روستائی شامل آسفالت راه روستائی، روستاهای کلکه،مله، قادرمزبه طول 4.2 کیلومتر و راه روستائی مردا آباد به طول 4.5 کیلومتر را با صرف اعتباری بالغ بر 3.2 میلیارد تومان از دیگر طرح های در دست افتتاح در دهه فجر است.

وی ادامه داد: آسفالت راه روستائی کلکه، مله، قادرمز از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان در اردیبهشت معطر 88 است و راه روستای مراد آباد از محل اعتبارات سفر دولت اجرائی شده است.

فرماندار دهگلان همچنین از بهره برداری 78 روستائی شهرستان دهگلان از نعمت گاز طبیعی همزمان با دهه مبارک فجر در این شهرستان خبر داد و گفت: همزمان با دهه مبارک فجر از طرح گاز رسانی به روستائی شعبانی از توابع بخش مرکزی شهرستان دهگلان بهره برداری می شود.

سومین شهرك صنعتی در شهرستان سقز راه اندازی می شود

فرماندار شهرستان سقز گفت: با برنامه ریزی های انجام شده و ظرفیت های موجود در شهرستان سقز سومین شهرک صنعتی در این شهرستان راه اندازی می شود.

نادر فخری در نشست بررسی مشكلات شهركهای صنعتی سقز با مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی اظهار داشت: با توجه به موقعیت شهرستان و آینده مطلوب آن در حوزه كشاورزی، صنعت ومعدن و وجود بزرگراه، فرودگاه و بازارچه های مرزی، احداث شهرك سوم شهرستان، زمینه توسعه ورونق اقتصادی منطقه را به همراه دارد.

وی افزود: این شهرك در زمینی به مساحت 100 هكتار متر در مسیر سقز به سنندج و در محدوده روستای كمنتو ساخته می شود.

فرماندار سقز بیان کرد: تامین برق تعدادی از واحدهای کارگاهی به دلیل نیاز به ظرفیت بیشتر و روشنایی معابر، آسفالت فاز دوم، نام گذاری معابر وخیابان ها، استقرار ایستگاه آتش نشانی و واگذاری ساختمان برای انجام امور اداری از جمله مواردی است كه بایستی به جد و در اسرع وقت در خصوص شهرك صنعتی شماره یك (قهرآباد) انجام شود.

مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی نیز در این نشست با بیان اینكه شهرستان سقز به واسطه داشتن معادن غنی، یك شهرستان صنعتی می تواند محسوب شود، گفت: آماده سازی زیر ساختهای شهركهای صنعتی دردست پیگیری و اقدام قرار دارد.

محمد قادر مرزی تعداد واحدهای فعال در شهركهای صنعتی استان را 600 واحد برشمرد و افزود: برای این میزان واحد بهره برداری شده پنج هزار شغل پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: در استان 12 شهرك و ناحیه صنعتی در حال طراحی وآماده سازی است و برای ساخت دو شهرك نیز در حال بررسی وتامین زمین هستیم .