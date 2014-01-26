جلسه علنی مجلس پایان یافت/ جلسه بعدی مجلس 8 بهمن ماه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ساعت 10 صبح جلسه مجلس را پایان داد تا نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی حضور یافته و تبصره هدفمندی را که دولت به مجلس ارائه کرده است مورد بررسی قرار دهند.

علی لاریجانی گفت: چون تلیفق می خواهد بودجه را نهایی کند و تبصره هدفمندی باید در کمیسیون های تخصصی بررسی شود، جلسه علنی دو ساعت زودتر تعطیل می شود.

نماینده مردم قم ادامه داد: کمیسیون های تخصصی در این مدت لایحه هدفمندی را بررسی کرده و نظراتشان را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند تا کمیسیون تلفیق نیز هر چه زودتر تبصره هدفمندی را بررسی کند.

رئیس مجلس جلسه بعدی مجلس را روز سه شنبه 8 بهمن اعلام کرد و به مزاح از مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق خواست تا معجزه ای کرده و گزارش کمیسیون را به صحن مجلس برساند.