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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

بررسی موضوع امداد و نجات در کنگره ایمنی راهها

بررسی موضوع امداد و نجات در کنگره ایمنی راهها

رئیس سازمان امداد و نجات از برگزاری کنگره ایمنی راهها با همکاری سازمان امداد و نجات، سازمان بهداشت جهانی، پلیس راهور، مرکز تحقیقات پلیس راهور، اورژانس کشور و مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با اشاره به برگزاری کنگره ایمنی راهها، گفت: این کنگره با همکاری سازمان امداد ونجات ،سازمان بهداشت جهانی ، پلیس راهور ، مرکز تحقیقات پلیس راهور ‏، اورژانس کشورو مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) ۲۹ بهمن ماه به مدت دو روز در تهران برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای عمده این کنگره موضوع امداد و نجات پس از حوادث جاده ای است، افزود: در این کنگره سعی شده است تا با دعوت از متخصصان برجسته در این رشته و با استفاده از تجارب آنها باعث ارتقاء مسائل امداد و نجات در کشور باشیم.

کولیوند خاطر نشان کرد: دکتر مانجول جاشیپورا نماینده سازمان بهداشت جهانی در ژنو، پروفسور اروین اشتولبه استاد دانشگاه مونیخ و نماینده مسئول امور امداد و نجات آلمان، پروفسور برتیل بوتیون رئیس اتحادیه طب اورژانس آلمان و رئیس بخش اورژانس دانشگاه کلن آلمان، پروفسور گونترلوب استاد دانشگاه مونیخ، پروفسور اشتون روشهوتز رئیس بخش اورژانس دانشگاه فرانکفورت و پرفسور علی گرجی استاد دانشگاه مونستر و ریاست مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه مونستر از متخصصان دعوت شده به این کنگره هستند که در تهران حضور پیدا خواهند کرد.

کد مطلب 2221556

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