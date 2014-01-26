فیلم "اوچ گلین، ایکی قینانا" ساخته می شود/ حضور چند بازیگر طنز مطرح سینما در تبریز

حامد اسماعیلی یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق اظهار داشت: مجوز ساخت فیلم "اوچ گلین، ایکی قینانا" (سه عروس، دو مادرزن) از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گرفته شده و اکنون به دنبال اخذ مجوز پخش این فیلم از تهران هستیم.

وی ادامه داد: فیلم "اوچ گلین، ایکی قینانا" روز 12 بهمن امسال کلید می خورد و قرار است در اردیبهشت سال آینده به بازار عرضه شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه تمام لوکیشن های این فیلم در تبریز خواهد بود، عنوان کرد: فیلم "اوچ گلین، ایکی قینانا" با کیفیت فول اچ دی و جهت پخش در رسانه های تصویری و شبکه خانگی تولید خواهد شد.

وی افزود: این فیلم در مدت زمان 80 دقیقه پخش می شود و تهیه کنندگی کار را انجمن فیلم تبریز به عهده خواهد داشت.

کارگردان فیلم "اوچ گلین، ایکی قینانا" همچنین با اعلام خبر حضور چند بازیگر مطرح طنز سینمای کشور در این فیلم، گفت: بر اساس مذاکراتی که با سه تن از بازیگران طنز مطرح سینمای کشور داشتیم، مقرر شده این هنرمندان نقش هایی از فیلم ما را به عهده بگیرند.

وی ادامه داد: هماهنگی های لازم برای حضور آقایان احمد پورمخبر و جواد عزتی و همچنین خانم مریم امیرجلالی در تبریز انجام شده و قرار است که این سه بازیگر طنز در فیلم "اوچ گلین، ایکی قینانا" ایفای نقش کنند.

اسماعیلی در این خصوص اظهار کرد: تلاش می کنیم که در دیگر نقش های این فیلم طنز تلفیقی از بازیگران مطرح و جدید استانی استفاده کنیم و در این خصوص نیز مذاکراتی را با این هنرمندان داشته ایم.

وی گفت: محتوای این فیلم طنز اجتماعی است و دیالوگ های آن به واسطه حضور هنرمندانی از تهران، به دو زبان فارسی و ترکی خواهد بود.

داستان فیلم "اوچ گلین، ایکی قینانا" مربوط به زندگی فردی ثروتمند به نام پرویز خان، پدر خانواده است که پس از دیدن یک خواب عجیب، تصمیم به تقسیم دارایی خود بین سه فرزند پسر خود می گیرد و پس از آن پای عروس ها و مادرزن به میان کشیده می شود.