هنرمندان بازوی مشورتی مسئولان شوند/ ضرورت اشنایی مدیران به حوزه فرهنگ و هنر 

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ساعی ور پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل حوزه استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه دغدغه مهم استاندار ارائه برنامه فرهنگی است، از هنرمندان خواسته اند برای تدوین برنامه فرهنگی چهار سال آینده همکاری کنند بر این اساس تشکل هنرمندان دهها برنامه دارد که مسئولان پیش از این قول افتتاح و اجرای شدنشان را داده بودند.

این فیلمنامه نویس تبریزی تصریح کرد: متاسفانه مدیران منتخب از حوزه فرهنگ انتخاب نمی شوند و چون سواد و قدرت مدیریت فرهنگی ندارند بعد از مدتی به جای حل مشکلات، مشکل ساز می شوند.

وی ادامه داد: البته برخی از مدیران بعد از مدتی به این نتیجه می رسند که چون در این حوزه تخصص ندارند باید از خود هنرمندان برای اجرای برنامه های فرهنگی آبرومند مشورت و همکاری بگیرند، اما متاسفانه این نوع مدیرت مشورتی نیز بعد از دوره احمد احمدی منش دیگر اتفاق نیافتاد.

دبیر تشکل مستقل هنرمندان تبریز اظهار داشت: در چند سال اخیر همراه از طرف مسئولان تلاش شده هنرمندان را خارج از گود نگه داشته و برایشان تصمیم گیری و برنامه اجرا شود.

این کارشناس ارشد سینما اذعان داشت: همه برنامه های فرهنگی این شهر صرفا به هنرمندان اطلاع داده می شود و آنها حق هیچگونه همکاری و دخالت و مشورتی در برگزاری آن ندارند، برای همه چیز مدیرکل تصمیم می گیرد حال این تصمیم ها براساس چه معیار و ملاکی گرفته می شود هیچ کس نمی داند.

این نویسنده و فیلمساز تبریزی اضافه کرد: این مسائل باعث شد به استاندار آذربایجان شرقی پیشنهاد دهیم در صورت موافقت استانداری بازوی مشورتی ایشان در حوزه فرهنگ باشیم.

وی در ادامه اظهار داشت: استاندار آذربایجان شرقی پیش از این در جلسات و محافلی اعلام کرده که اتحادیه یا تشکل واحدی باشد تا مسئولان با برآیند و خروجی مسائل روبرو باشند، ما بعد از شش ماه به این نقطه و انتظار مسئولان رسیدیم و حالا نوبت آنهاست که به اجماع نظر، نیازها و مطالبات هنرمندان و اهالی فرهنگی شهر توجه کنند.

ساعی ور یادآور شد: حدود هفت ماه قبل با دعوت از هنرمندان مطرح تهران مبلغی معادل 220 میلیون تومان هزینه شد که براساس گفته مسئولان اجرایی برنامه 120 میلیون آن توسط استانداری تامین شد، در این برنامه از هنرمندان تبریز برای ضیافت شامی دعوت شد که همگی به اعتراض این دعوت را رد کردند.

وی ادامه داد: در اعتراض هنرمندان به برگزاری چنین برنامه ای و صرف هزینه هنگفت برای تفریح یک هفته ای هنرمندان تهران گفته شد این مبلغ بودجه در دست داشتیم و اگر طی یک ماه هزینه نمی شد باید به تهران برمی گرداندیم، اما کسی نگفت چرا باید بودجه فرهنگی این شهر با وجود نیازها و خلاء های بزرگ تبریز برای این منظور هزینه شد، چرا از هیچ یک از هنرمندان و پیشکسوتان تبریز برای هزینه کرد این مبلغ مشورت و نظرخواهی نشد.

مشکلات دست و پاگیر فرهنگی هنرمندان را خانه نشین کرد

در ادمه این جلسه مشترک قادر رودکیان، مدرس سه تار گفت: حاکم بودن این دغدغه و مشکلاتی که گریبانگیر حوزه فرهنگ و هنر شده باعث خانه نشینی و دلسردی هنرمندان شده است، وقتی هنرمندان به دنبال برگزاری برنامه ای می روند به قدری با ایرادهای بی مورد برای پوستر، عدم نصب بنر، عدم ارسال پیامک تبلیغاتی و ... سنگ اندازی می شود که ترجیح می دهند در خانه بمانند و هنرشان را برای خود اجرا کنند.

وی افزود: متاسفانه ما بعد از ارشاد معضل بزرگی به نام اداره اماکن روبرو هستیم، در تهران بعد از صدور مجوز از طرف اداره فرهنگ و ارشاد جهت اطلاع و تامین امنیت محل اجرای برنامه، نامه ای برای اداره اماکن ارسال می شود اما در تبریز گرفتن مجوز اماکن بسیار سختتر از خود ارشاد است.

رودکیان یادآوری کرد: متاسفانه حتی نوع نگاه و برخورد با هنرمندان نیز با لحن توهین آمیز و همسان اشرار و سارقان در اداره اماکن است، قبلا سرپرست گروه هنری استعلام می شد اما امروز حتی به تک تک هنرمندان و اعضای گروه باید استعلام شوند و چه بسا به دلیل وجود خطایی جزئی از طرف یکی از افراد فامیل اعضا مشکلاتی برای اجرای گروه ایجاد می شود.

فعالیتهای فرهنگی که هنر را عقیم کرده اند

همچنین جمال سوزنده مقدم، مدرس نقاشی در این جلسه گفت: در این چند سال گذشته در حوزه فرهنگی نه تنها اتفاق مفیدی نیافتاده بلکه همه اتفاقات و برنامه های اجرا شده نیز در راستای رکود و عقیم سازی این بخش بوده است.

وی اظهار داشت: خانه فرهنگ زمان تاسیس با کاربری گالری و نمایشگاهی افتتاح شد، با نقل مکان اداهر فرهنگ ارشاد به این ساختمان اعتراضهایی شد اما با بی توجهی پی در پی تنها دو گالری بازمانده در این مجموعه نیز اخیرا به بخش اداری تبدیل شد.

سوزنده ادامه داد: مجتمع فرهنگی برای فعالیتهای فرنگی مثل احداث سوله برای انبار دکور تاسیس شد اما امروز همین سوله به انبار اداره فرهنگ و ارشاد تبدیل شده است.

این عضور تشکل مستقل هنرمندان تبریز یاد آور شد: 10 سال قبل قول افتتاح موزه هنرهای معاصر را به هنرمندان دادند، که در ابتدا شهرداری عده دار شد، بعد ارشاد اعتراض کرد که افتتاح این موزه وظیفه ماست، و در حالیکه موزه اصفهان چهار سال قبل و موزه اهواز با وجود کمبود آثار تاریخی و نیمه خالی بودن موزه افتتاح شدند اما متاسفانه بالاخره هم بدون قیم ماند و امروز در زیرزمین خانه هنرمندان و وراث آنها آثار هنری برجسته و ارزشمندی خاک می خورد.

تعطیلی هنرستان میرک بهانه بود

سوزنده اذعان داشت: وقتی هنرستان میرک را که در سطح دانشگاه هنر تهران می شناختند و بنای اولیه آن در سال 1297 توسط استاد میرمصور ارژنگی نهاده شده است، به بهانه نبود هنرجو تعطیل می شود براساس کدام عقل سلیم در حالیکه آموزشگاههای خصوصی با شهریه بالا پر است اما میرک تعطیل می شود و هنرجو ندارد، حتی هنرمندان برجسته و دانش آموختگان قدیمی میرک تقاضا کردند که بدون هیچ چشم داشت و مطالبه ای در این هنرستات تدریس کنند تا هنرستان رونق خود را از دست ندهد اما موافقت نشد.

این نقاش برجسته تبریز تصریح کرد: وقتی تابلو هنرستان میرک را با دلایل پیش پا افتاده پائین آورند رعب و وحشت دچار شدن این محل به سرنوشت هنرستان کوثر، مجتمع فهنگی و هنری تبریز و واگذاری آن به بخش خصوصی در دل هنرمندان افتاده است.

وی افزود: ضربه وارد شده به میرک به دانشگاه هم منتقل شده و امروز داوطلبان رشته ها تجسمی (گرافیک و نقاشی) در دانشگاه هم کاسته شده است.

سوزنده یادآورشد: توانایی هنرمندان تبریز در نقاشی در جشنواره جوانان هنرهای تجسمی بروز کرده بود که در بار از 50 جایزه بیش از 20 جایزه متعلق به هنرمندان تبریزی بود اما سال قبل افرادی را خود اداره فرهنگ و ارشا به صورت دستچین به جشنواره فرستاد و این افراد هم دست خالی از جشنواره برگشتند.

ضرورت آشنایی مدیران به آرمانهای فرهنگی و داشتن قدرت رایزنی