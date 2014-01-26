هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،محورهاي همايش قرآن کریم و تمدن اسلامی از قرار زیر هستند:
1. ماهیت، اهداف، ارکان و آثار تمدن اسلامی
2. قرآن كريم، مباني و شاخصههاي تمدن اسلامي
3. اهل بیت (علیهم السلام) و تمدن اسلامی
4. نقش نهضت های اسلامی در تحقق تمدن قرآنی
5. تمدن نوین اسلامي، چالشها و آسيبها
6. تمدن نوین اسلامي، راهكارها
7. تمدن نوین اسلامي، تمدن آخر الزمان
برگزار كنندگان این همایش سازمان اوقاف و امور خیریه - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- حوزه های علمیه، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری هستند.
مهلت ارسال چكيده مقالات: 20فروردین 1393و مهلت ارسال متن كامل مقالات همین روز اعلام شده است.
علاقمندان می توانند به سايت همايش: quraniran.ir مراجعه کنند. تلفن تماس دبيرخانه: 02512900597 می باشد.
آدرس دبيرخانه: نشانی دفتر مرکزی : قم - بلوار شهید صدوقی (ره) - میدان شهید صدوقی - بلوار شهید عطاران - بالاتر از تقاطع ولیعصر (عج) است.
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