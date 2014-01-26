  1. دين، حوزه، انديشه
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۳

هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی برگزار می شود

هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی برگزار می شود

هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی هشتم خردادماه سال آینده درسالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،محورهاي همايش قرآن کریم و تمدن اسلامی از قرار زیر هستند:

1. ماهیت، اهداف، ارکان و آثار تمدن اسلامی
2. قرآن كريم، مباني و شاخصه‌هاي تمدن اسلامي
3. اهل بیت (علیهم السلام) و تمدن اسلامی
4. نقش نهضت های اسلامی در تحقق تمدن قرآنی
5. تمدن نوین اسلامي، چالش‌ها و آسيب‌ها
6. تمدن نوین اسلامي، راهكارها
7. تمدن نوین اسلامي، تمدن آخر الزمان
  
برگزار كنندگان این همایش سازمان اوقاف و امور خیریه - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- حوزه های علمیه، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری هستند.

مهلت ارسال چكيده مقالات: 20فروردین 1393و مهلت ارسال متن كامل مقالات همین روز اعلام شده است.

علاقمندان می توانند به سايت همايش: quraniran.ir مراجعه کنند. تلفن تماس دبيرخانه: 02512900597 می باشد.

آدرس دبيرخانه: نشانی دفتر مرکزی : قم - بلوار شهید صدوقی (ره) - میدان شهید صدوقی - بلوار شهید عطاران - بالاتر از تقاطع ولیعصر (عج) است.
 

کد مطلب 2221565

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