هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،محورهاي همايش قرآن کریم و تمدن اسلامی از قرار زیر هستند:



1. ماهیت، اهداف، ارکان و آثار تمدن اسلامی

2. قرآن كريم، مباني و شاخصه‌هاي تمدن اسلامي

3. اهل بیت (علیهم السلام) و تمدن اسلامی

4. نقش نهضت های اسلامی در تحقق تمدن قرآنی

5. تمدن نوین اسلامي، چالش‌ها و آسيب‌ها

6. تمدن نوین اسلامي، راهكارها

7. تمدن نوین اسلامي، تمدن آخر الزمان



برگزار كنندگان این همایش سازمان اوقاف و امور خیریه - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- حوزه های علمیه، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری هستند.

مهلت ارسال چكيده مقالات: 20فروردین 1393و مهلت ارسال متن كامل مقالات همین روز اعلام شده است.

علاقمندان می توانند به سايت همايش: quraniran.ir مراجعه کنند. تلفن تماس دبيرخانه: 02512900597 می باشد.

آدرس دبيرخانه: نشانی دفتر مرکزی : قم - بلوار شهید صدوقی (ره) - میدان شهید صدوقی - بلوار شهید عطاران - بالاتر از تقاطع ولیعصر (عج) است.

