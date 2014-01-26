تکلیف تعرفه ها و تجمیع بیمه ها زودتر مشخص شود/ فرصت کوتاه برای جبران کسری بودجه ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گفت: کارشناسان دو وزارتخانه و بیمه ها هر چه سریعتر نسبت به تشکیل جلسات کارگروه های تخصصی برای تعیین تکلیف تعرفه های سال 93، بیمه پایه و بحث تجمیع بیمه ها اقدام کنند.

وی افزود: این اقدام شما سنگ بنایی برای آینده نظام سلامت خواهد بود و اهمیت ویژه ای دارد زیرا وضعیت آینده بیمه، تعرفه ها و هزینه های پرداختی از جیب مردم را مشخص می کند.

هاشمی بیان داشت: داشتن یک سازمان بیمه ای قوی، مترقی، توانمند و مقتدر کمک بزرگی به نظام سلامت و وزارت بهداشت برای پیشبرد کارهاست.

وزیر بهداشت تاکید کرد: وزارت بهداشت در این زمینه اصلاً به دنبال تصدی گری نیست، بلکه طبق قانون همان تولیت و سیاستگزاری را انجام می دهد.

وی افزود: باید کاری کنیم که موضع هر سه سازمان در این زمینه ها واحد باشد تا بتوان از برنامه های آینده نظام سلامت که مهمترین آن کاهش هزینه های مردم است، در هیئت دولت و شورای عالی بیمه دفاع کرد.



کسری بودجه ها باید تا خرداد سال آینده جبران شود

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت جبران کسری بودجه ها، گفت: اگر این کسری بودجه ها جبران نشود هر برنامه ریزی برای آینده و اعتباراتی که به دست خواهد آمد بی فایده است.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت به سهم خود قصد ندارد از اعتباراتی که از ناحیه هدفمندی یارانه ها به نظام سلامت اختصاص خواهد یافت کسری هایش را جبران کند.

هاشمی گفت: از وزارت تعاون و بیمه تامین اجتماعی نیز می خواهیم که از محلی غیر از این اعتبارات، نهایتا تا خرداد 93 کسری های خود را جبران کنند تا بتوانیم از ناحیه اعتبارات هدفمندی، بحث های مهم تری همچون کاهش هزینه ها از جیب مردم را دنبال کنیم.



اعتبارات هدفمندی باید صرف کاهش هزینه های درمانی مردم شود

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: البته هنوز اعتباراتی که قرار است از ناحیه هدفمندی یارانه ها به نظام سلامت اختصاص یابد در مراحل تصویب قانونی است ولی از هم اکنون باید برای آن برنامه داشته باشیم و به فکر جبران کسری های موجود از آن ناحیه نباشیم.

دکتر هاشمی گفت: باید حداکثر تلاش و برنامه ریزی ها را برای اینکه بتوانیم اعتبارات هدفمندی را برای کاهش هزینه های مردم صرف کنیم، به خرج دهیم. باید کاری کنیم که نتایج برنامه ها در زندگی مردم خود را به صورت ملموس نشان دهد.



سه کار عمده ای که دولت به عهده دارد

هاشمی ادامه داد: دولت برای سر و سامان دادن به زندگی مردم سه کار عمده در پیش روی خود دارد، اول تعیین تکلیف سیاست خارجی و تحریمها، دوم بحث هدفمندی یارانه ها و سوم بحث رفاه اجتماعی و سلامت که مسئولیت مورد سوم با وزارتخانه های بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های بیمه گر است.

وزیر بهداشت گفت: قرار است موضوع تعیین تعرفه ها تا نیمه بهمن ماه مشخص شود و نهایتاً تا آخر بهمن به تصویب دولت برسد، بنابراین دو هفته فرصت داریم تا تمام بحث های مربوط به این حوزه را تجمیع و تصمیم گیری کنیم.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که در برنامه ریزی ها بحث پزشکان عمومی که در مناطق محروم در قالب برنامه پزشک خانواده ارائه خدمت می کنند به صورت ویژه دیده شود تا شاهد مهاجرت آنان به شهرها نباشیم.

هاشمی تأکید کرد: هم اکنون جامعه پزشکی منتظرند تا وضعیت آینده خود را در خصوص ویزیت ها بدانند، از طرف دیگر بحث هتلینگ خدمات درمانی نیز باید زودتر مشخص شود.

وی نگاه ویژه به مناطق محروم و ارائه کتاب ارزش نسبی خدمات را اقدامات دیگر کارگروههای دو وزارتخانه دانست که برنامه های آنها باید سریعتر مشخص و اعلام شوند.

وزیر بهداشت خواستار برگزاری مستمر جلسات مشترک بین دو وزارتخانه بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های بیمه گر شد و گفت: این جلسات موجب ایجاد هماهنگی های بیشتر در تصمیم سازی ها و اطلاع رسانی درست آنها به مردم می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش یکسان سازی برنامه های فن آوری اطلاعات را مورد اشاره قرار داد و گفت: تشکیل این کارگروه برای جمع آوری و ساماندهی اطلاعاتی که از مردم در دست داریم و همچنین چگونگی بهره برداری از آنها در قالب نرم افزارها و برنامه های فن آوری اطلاعات برای پیشبرد اهداف نظام سلامت ضروری است.