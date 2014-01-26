4 هزار نفر در آزمون سراسری مهارت سنجش زنجان شرکت کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم صیادی ، با بیان اینکه از این تعداد 2 هزار و 417 نفر را آقایان تشکیل میدهد افزود: 2 هزار و 328 این افراد را نیز خانمها تشکیل میدهد.
وی اظهار داشت: تمهیدات لازم برای شرکت این متقاضیان در آزمون پایان دوره مهارت فراهم شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان، با اشاره به اینکه بیشترین شرکتکننده در حرفه ICDL درجه 2 به تعداد 164 نفر است، یادآور شد: کمترین شرکتکننده در حرفه حسابداری حقوق و دستمزد به تعداد یک نفر است.
صیادی تاکید کرد: فنی و حرفهای در طول سال دورههای آموزشی و برنامههای مختلفی در سطح استان زنجان برگزار میکند.
وی از توزیع کارت ورود به جلسه هفتمین مرحله آزمون سراسری سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای پایان دوره بخشهای دولتی و خصوصی استان زنجان خبر داد و افزود: کارت ورود به جلسه از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 7 بهمن ماه تا ساعت 24 روز چهارشنبه 9 بهمن ماه توزیع میشود.
صیادی تصریح کرد: هفتمین آزمون سراسری پایان دوره کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفهای و آموزشگاههای آزاد روز جمعه یازدهم بهمن ماه جاری برگزار میشود.
پایان مرحله دوم اردوی انتخابی تیمملی ووشو جوانان در زنجان
مرحله دوم اردوی آمادگی و انتخابی تیمملی ووشو ایران در ردههای سنی نونهال، نوجوان و جوانان که از 22 دیماه امسال در زنجان آغاز شده بود، بعد از 12 روی شامگاه دیروز به کار خود پایان داد و این در حالی است که در مرحله اول 27 ورزشکار و در مرحله دوم نیز 18 ورزشکار زیر نظر کادر فنی، تمرینات خود را پشت سر گذاشتند.
ورزشکاران بخش ساندا:وزن منهای 48 کیلوگرم: عزیزالله علیمرادی از کرمان وزن منهای 52 کیلوگرم: مهدی محمدی از زنجان وزن منهای 56 کیلوگرم: عرفان آهنگریان از مازندران وزن منهای 60 کیلوگرم: علی مولایی از زنجان وزن منهای 65 کیلوگرم:جواد کرمی از زنجان وزن منهای 70 کیلوگرم: محسن شهبازی از قزوین وزن منهای 75 کیلوگرم: میلاد عارفیمقام از لرستان وزن منهای 80 کیلوگرم:حمیدرضا بشیری از زنجان و سینا خلیلی از آذربایجانغربی.
ورزشکاران بخش تالو:رده سنی نونهالان:طاها بدیعی از اصفهان ،شاهین بنیطالبی از اصفهان و علی شکروی از اصفهان.
در رده سنی نوجوانان: امیرحسین سلطانی از زنجان محمدامین تیموری از هرمزگان ، رده سنی جوانان: مجید حسنلو از زنجان ، مهدی مختارپور از چهارمحال و بختیاری ، امیر دارابی از مرکزی محمدرضا قارایی از قزوین ، سرمربی تیمملی: رامین موحدنیا ، مربیان بخش ساندا منصور نوروزی و کیوان شیرآمربی تالو ، تیمور بنیطالبی.
تیمملی ووشو جوانان ایران، خود را برای حضور در پنجمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جوانان جهان که قرار است از 20 تا 27 اسفندماه امسال در آنتالیای ترکیه برگزار شود، آماده میکند.
همچنین مرحله سوم اردوی تیمملی از هفتم بهمنماه به میزبانی زنجان از سر گرفته خواهد شد.
نظر شما