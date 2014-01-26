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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۲

تيم شنا، شيرجه و واترپلو همدان به مسابقات كشوري اعزام مي شود

تيم شنا، شيرجه و واترپلو همدان به مسابقات كشوري اعزام مي شود

همدان – خبرگزاري مهر: دبير هيئت شنا، شيرجه و واترپلو استان همدان گفت: به مناسبت دهه فجر تيم شنا، شيرجه و واترپلو همدان به مسابقات كشوري اعزام مي شود.

محسن طيبي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم شنا و شیرجه، واترپلو به مناسبت دهه فجر به مسابقات کشوری اعزام می شود.

دبير هيئت شنا، شيرجه و واترپلو استان همدان افزود: تیم استان همدان از فردا دوشنبه، هفتم بهمن به مدت پنج روز به استان فارس براي شركت در مسابقات قهرماني كشور اعزام خواهد شد.

وي بيان داشت: در اين دوره از مسابقات قهرماني كشور شنا، شيرجه و واترپلو امیرمهدی شجاعی، سینا علی بابایی، کسری کاظمی و سید پارسا اعتصامی تيم اعزامي همدان را تشكيل مي دهند.

طيبي با بیان اینکه در اين دوره از مسابقات كه به ميزباني فارس برگزار مي شود تيم هاي قدرتمندي حضور دارند، گفت: تيم همدان بايد به رقابت با آنها بپردازد و امسال تيم خوبي را به مسابقات قهرماني كشور كه به مناسبت دهه فجر برگزار مي شود اعزام كرده ايم.

دبير هيئت شنا، شيرجه و واترپلو استان همدان در پايان گفت: تيم شنا، شيرجه و واترپلو استان همدان به مربیگری جمال جنابی و سرپرستی محمد قدکچی در این دوره از مسابقات قهرماني كشور حاضر خواهد شد.

 

کد مطلب 2221572

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