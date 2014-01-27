سالار عقیلی «به یاد من باش» را خواند/ گردهمایی سازهای ایرانی و کلاسیک

حمید اسفندیاری درباره آلبوم «به یاد من باش» با صدای سالار عقیلی به خبرنگار مهر گفت: در این آلبوم که با شعرهایی از علی غضنفری تهیه و تولید شده است، تصانیف و قطعاتی در دستگاه شور، آواز دشتی، نوا و مقام بیداد با ترکیبی از سازهای ایرانی و کلاسیک و نوازندگی بهترین نوازندگان این عرصه با محوریت و مبنای اشاعه موسیقی ملی ارائه شده است.

وی درباره محتوای این آلبوم که تا چند روز دیگر روانه بازار موسیقی خواهد شد، خاطرنشان کرد: سبک کار در ادامه کارهای قبلی سالار عقیلی است اما با توجه به آهنگسازی و خلاقیت‌هایی که پیمان خازنی در مقام آهنگساز این آلبوم انجام داده است، فکر می‌کنم اثر با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه خواهد شد.

اسفندیاری در معرفی نوازندگان «به یاد من باش» توضیح داد: همایون رحیمیان، میثم مروستی، عمادرضا نکویی، کریم قربانی، علیرضا خورشیدفر، پدرام فریوسفی، رضا عالمی، لعیا اعتمادی، میلاد عالمی، آتنا اشتیاقی، نوید مصطفی‌پور، پویا خوش‌آهنگ و محمدرضا کریمی نوازندگان ارکستر زهی، آرمین قیطاسی فلوت، پیام سوری پیانو، سینا علم کمانچه، الناز اعلایی سنتور، شایان یزدی‌زاده تنبک، میرامیر احمدی پرکاشن، امیر حاجی‌نیا کوزه و پیمان خازنی تار ترکیب بخش دیگر گروه نوازندگان این اثر را تشکیل می‌دهند.

مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای باربد همچنین از انتشار 5 اثر موسیقایی جدید توسط این موسسه طی هفته های گذشته خبر داد و گفت: «از ری تا روم» علیرضا قربانی و سعید محمدی، «رنگانه‌ها» شهرام میرجلالی، «ملودیکا» سامان احتشامی، «سرگشته» آیدین علیانسب، «ترکیب» سیروس جمالی از جمله آثاری هستند که به تازگی در بازار موسیقی منتشر شده است.