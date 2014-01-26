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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۳

عبدالهی:

مسابقات انتخابی پاورلیفتینگ استان ایلام در مهران برگزار شد

مسابقات انتخابی پاورلیفتینگ استان ایلام در مهران برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر ورزش و امور جوانان شهرستان مهران گفت: مسابقات انتخابی پاورلیفتینگ استان ایلام در رده های مختلف در مهران برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی صبح یکشنبه در محل برگزاری این مسابقات اظهار داشت: مسابقات انتخابی پاورلیفتینگ استان با حضور 50 ورزشکار در شهرستان مهران آغاز شده است.

عبدالهی افزود: این رقابت ها در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار می شود.

وی ادامه داد: بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ استان ایلام در حال برگزاری است.

این مسئول اظهار داشت: این مسابقات به مدت دو روز ادامه خواهد یافت.

در پایان این مسابقات نفرات برتر به عنوان تیم منتخب استان به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی کشور که 12 بهمن ماه در شهر اهواز برگزار خواهد شد فرستاده می شوند.

کد مطلب 2221575

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