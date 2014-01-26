مسابقات انتخابی پاورلیفتینگ استان ایلام در مهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی صبح یکشنبه در محل برگزاری این مسابقات اظهار داشت: مسابقات انتخابی پاورلیفتینگ استان با حضور 50 ورزشکار در شهرستان مهران آغاز شده است.

عبدالهی افزود: این رقابت ها در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار می شود.

وی ادامه داد: بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ استان ایلام در حال برگزاری است.

این مسئول اظهار داشت: این مسابقات به مدت دو روز ادامه خواهد یافت.

در پایان این مسابقات نفرات برتر به عنوان تیم منتخب استان به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی کشور که 12 بهمن ماه در شهر اهواز برگزار خواهد شد فرستاده می شوند.