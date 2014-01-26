نامزدی عبدالفتاح السیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات چاپ لندن اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه مارس برگزار خواهد شد. یک منبع نزدیک به ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر اظهار داشت که در پی استقبال مردم این کشور از همه پرسی قانون اساسی جدید مصر جای تردید برای عبدالفتاح السیسی و نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است و وی به خواست ملت این کشور پاسخ خواهد داد.

این منبع افزود: عبدالفتاح السیسی اخیرا از طریق حامیان خود بر روی برنامه های انتخاباتی خود متمرکز شده است و این برنامه ها شامل خواسته های مردم مصر و توافق میان ملت و السیسی است تا وی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به آنها پایبند باشد.

از سوی دیگر منابع آگاه اعلام کردند که عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر امروز در سخنانی اصلاح طرح نقشه راه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام خواهد کرد و پس از آن شورای عالی نیروهای مسلح نشستی را با حضور تمام اعضای خود برگزار و نامزدی عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش را بررسی خواهد کرد.

این شورا همچنین در پی اعلام نامزدی عبدالفتاح السیسی و استعفای وی از وزارت دفاع، وزیر دفاع جدید را به رئیس جمهور موقت مصر معرفی خواهد کرد.

روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی نیز اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی امروز تصمیم خود را درباره نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر علنی خواهد کرد و به طور رسمی از سمت وزارت دفاع استعفا خواهد کرد.