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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۴

حسن پور:

11 طرح عمرانی در ملکشاهی به بهره برداری می رسد

11 طرح عمرانی در ملکشاهی به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ملکشاهی گفت: در دهه فجر 11 طرح عمرانی در ملکشاهی به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حسن پور صبح یکشنبه در جلسه ستاد  دهه فجر شهرستان اظهار داشت: 11 طرح عمرانی در ملکشاهی به بهره برداری می رسد.

حسن پور افزود: برای اجرا یا کلنگ زنی این طرح ها حدود 35 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری می شود.

این مسئول اظهار داشت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال شماری از جوانان جویای کار در مناطق مختلف شهرستان‌ ملکشاهی از توابع استان ایلام فراهم شده است.

حسن‌پور تصریح کرد: شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام یکی از مناطق در حال توسعه است که با  توجه ویژه دولت، به سمت دستیابی به توسعه پایدار حرکت می‌کند.

فرماندار ملکشاهی گفت: افزون بر این، برای گرامی داشت دهه فجر در این شهرستان در مجموع 80 ویژه برنامه متنوع در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2221580

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