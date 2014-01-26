به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حسن پور صبح یکشنبه در جلسه ستاد دهه فجر شهرستان اظهار داشت: 11 طرح عمرانی در ملکشاهی به بهره برداری می رسد.

حسن پور افزود: برای اجرا یا کلنگ زنی این طرح ها حدود 35 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری می شود.

این مسئول اظهار داشت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال شماری از جوانان جویای کار در مناطق مختلف شهرستان‌ ملکشاهی از توابع استان ایلام فراهم شده است.



حسن‌پور تصریح کرد: شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام یکی از مناطق در حال توسعه است که با توجه ویژه دولت، به سمت دستیابی به توسعه پایدار حرکت می‌کند.



فرماندار ملکشاهی گفت: افزون بر این، برای گرامی داشت دهه فجر در این شهرستان در مجموع 80 ویژه برنامه متنوع در نظر گرفته شده است.