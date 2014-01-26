روستای خروسی شادگان کتابخانه دار می شود

هاشم حمیداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با عنایت به منویات رهبری و در راستای تجه به گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سایر نقاط استان، به خصوص مناطق کم برخوردار کلنگ احداث اولین کتابخانه عمومی روستای خروسی شهر تازه تاسیس خنافره شادگان در ایام دهه فجر به زمین زده خواهد شد.



وی افزود: اعتبار تخصیص یافته به پروژه ساخت و تکمیل این کتابخانه 400 میلیون ریال است که از محل اعتبارات تملک دارایی یا سهم درآمد نفتی تامین می شود و این در حالی است که زمین لازم برای این کتابخانه توسط یکی از خیرین این منطقه در اختیار متولیان قرار گرفته است.



رییس اداره کتابخانه های عمومی شادگان اظهار کرد: احداث کتابخانه یکی از موارد مهم فرهنگی است که تمامی مناطق چه با هر تعداد جمعیت نیازمند آن هستند و این گامی است در پیشرفت فرهنگی افراد و به طبع آن جامعه که امیدواریم با گسترش اقداماتی اینچنینی و با همت و همکاری خود مردم بتوانیم تمامی نقاط استان و بخصوص شهرستان شادگان را از نعمت داشتن کتابخانه و اماکن فرهنگی بهره مند سازیم.



حمیداوی اعلام کرد: مراسم کلنگ زنی این کتابخانه همزمان با جشن سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب و با حضور مسوولین استان و مجمعی از مردم در روستای خروسی برگزار خواهد شد.



به گفته وی روستای خروسی با جمعیتی حدود بیست و شش هزار و 700 نفر جزئی از بخش و شهر تازه تاسیس خنافره است.