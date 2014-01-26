اعزام جوانان هلال احمر به اردوهای راهیان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر لَله گانی اظهار داشت: اردوهای راهیان نور امسال با ظرفیت یک هزار نفر و در دو گروه خواهران و برادران برگزار می شود.

وی گفت: همه اعضای کانون های دانشجویی، جوانان، روستایی و طلاب از شرایط یکسان برای نام نویسی در اردوهای راهیان نور برخوردار هستند و لازم است استان ها اطلاع رسانی دقیقی درباره اردوهای راهیان نور به اعضا انجام دهند.

به گفته لَله گانی، اولویت نام نویسی در اردوهای راهیان نور امسال با اعضایی است که در سال های گذشته در اردوهای راهیان نور شرکت نکرده اند.

بازدید هایی در راستای ارتقای روحیه داوطلبی

معاون سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: این بازدید در راستای ارتقای روحیه داوطلبی و آشنایی هر چه بیشتر جوانان هلال احمر با فرهنگ ایثار و شهادت انجام می شود.

لَله گانی ابراز امیدواری کرد بتوان با توسعه فرهنگ ایثار و فداکاری بین جوانان عضو هلال احمر، همواره رشادت های داوطلبان هشت سال دفاع مقدس را زنده نگه داشت.

وی افزود: امسال ارتقای کمی و کیفی اردوهای راهیان نور مورد تاکید قرار گرفته است.