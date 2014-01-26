ذخیره بیش از 3 هزار تن برنج در انبارهای زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول منصوری با اعلام این خبر افزود: طي هماهنگي‌هاي انجام شده توسط ارگان‌هاي ذي‌ربط، اولین مرحله سبد كالايي دولت تدبیر و امید در نیمه بهمن‌ماه امسال در اين استان عرضه خواهد شد.

وی اظهار داشت: شركت غله و خدمات بازرگاني استان، آمادگي كامل جهت تأمين برنج سبد مذكور را دارد.



هیئت مدیره و مدير شركت غله و خدمات بازرگاني استان زنجان، مقدار برنج تحویلی به ازای هر خانوار 10 کیلوگرم و از نوع هندی دانه بلند خواهد بود که میزان 1500 تن ذخیره و هم‌اکنون تحویل مراکز و فروشگاه‌های توزیع می‌گردد.



منصوری یادآور شد: اتحادیه مصرف کارکنان دولت (اسکاد)، اتحادیه کارگران (امکان)، فروشگاه‌های تعاونی مصرف نیروهای مسلح (اتکا)، فروشگاه فرهنگیان، فروشگاه‌های رفاه و غیره، از جمله مراکز توزیع و تحویل سبد کالایی به اقشار هدف خواهند بود.



وی با اشاره به اینکه تاکنون مقدار 1500 تن نیز انواع برنج خارجی (اروگوئه، آرژانتین و تایلندی) در انبارهای این شرکت ذخیره شده است، گفت: این محصول در مواقع ضروری برای تامین نیاز مردم و تنظیم بازار استان عرضه خواهد شد.

محکومیت 702 میلیونی برای پرونده عدم ایفای تعهدات در قبال دریافت خدمات دولتی در تعزیرات حکومتی زنجان

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: یک شرکت پخش نهاده های دامی ( جو ، ذرت ، سبوس )در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

حمید رضا عزیزپور تاکید کرد: بر حسب گزارش سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و به موجب حکم قطعی صادره توسط شعب بدوی و تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان این شرکت خدمات نهاده های دامی به اتهام عدم ایفای تعهدات در قبال دریافت خدمات دولتی به پرداخت مبلغ 702میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم گردید .