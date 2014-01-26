ايستگاه سنجش آلودگي هواي مراغه راه اندازي شد/ اندازه گيري ريزگردهاي آلاينده هوا قبل از رسيدن به تبريز

به گزارش خبرنگار مهر، حميد قاسمي یکشنبه با اعلام این خبر، به تراكم جمعيت و رشد صنعتي شهرستان مراغه اشاره و خاطر نشان کرد: این شهرستان دومين شهر بزرگ آذربايجان شرقي و نيازمند مديريت زيست محيطي دقيق در توسعه است تا مانند كلانشهرهاي كشور با احاطه صنايع آلاينده و مشکل آلودگي هاي زيست محيطي روبرو نشود .

وی در خصوص اهميت راه اندازي ايستگاه سنجش آلودگي هوا در مراغه نیز اظهار داشت: مراغه آلودگي نخستین شهرستانی است که هنگام ورود ريزگردهاي فرا منطقه اي به آذربايجانشرقي تحت تاثير قرار مي گیرد و راه اندازی ايستگاه سنجش آلودگي هوا در این منطقه و اندازه گيري ميزان و شدت آلودگي، مي تواند در پيش بيني دقيق تر و اتخاذ تصميمات مناسبتري براي مديريت آلودگي هوا در مركز استان موثر باشد.

وي نقش نمايشگرهاي تلويزيوني درون شهري را در اعلام وضعيت لحظه اي آلودگي هوا ، مهم و قابل استفاده براي عموم مردم توصيف كرده و افزود: استفاده از این امکانات با ایجاد حس مسئوليت اجتماعي موجب می شود مردم با مشاهده و اطلاع از بروز شرايط هشدار آلودگي هوا اقدامات پيشگيرانه از قبيل كاهش تردد غير ضروري ، كاهش مصرف انرژي ، تعطيلي برخي از خطوط توليدي صنعت و عدم استفاده ازوسايل نقليه دود زا را در اولويت برنامه هاي كاري خود قرار دهند.