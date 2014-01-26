  1. استانها
  2. ایلام
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۳

حجت الاسلام لطفی:

نقش ستاد بازسازی عتبات عالیات در احیای ارزش های دینی ستودنی است

نقش ستاد بازسازی عتبات عالیات در احیای ارزش های دینی ستودنی است

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: نقش ستاد بازسازی عتبات عالیات در احیای ارزش های دینی ستودنی است و نقش موثری در تقویت ارزش ها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح یکشنبه در نشست با اعضای ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: نقش ستاد بازسازی عتبات عالیات در احیای ارزش های دینی و مشارکت فعال مردم در بازسازی بارگاه مطهر ائمه یکی از تاثیرگذارترین و موثرترین نقش ها است.

حجت الاسلام و المسلمین لطفی افزود: ستاد بازسازی عتبات عالیات در تقویت روابط فرهنگی  میان ایران و عراق نقش موثری دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام به نقش ستاد بازسازی عتبات عالیات در احیاء ارتباطات فرهنگی کشورهای ایران وعراق اشاره کرد و گفت: این ستاد نقش موثری در تقویت ارزش های مشترک معنوی دو کشور دارد.

وی به آغاز به کار دفتر امور روحانیون ستاد بازسازی عتبات عالیات اشاره کرد و عنوان کرد: روحانیون به عنوان مبلغان دینی نقش بزرگی درتبلیغات این ستاد به منظور جمع آوری نذورات مردم دارند

امام جمعه ایلام ادامه داد: اگر به زیارت عتبات عالیات برویم آثار بازسازی ومعماری زیبای ساخته ایرانیان آشکار خواهد شد.

وی ساخت و مرمت بارگاه ائمه را توفیقی بزرگ عنوان کرد و گفت: روحانیون در مساجد و محلات بخش تبلیغاتی ستاد بازسازی عتبات عالیات را برعهده دارند.

کد مطلب 2221598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها