نقش ستاد بازسازی عتبات عالیات در احیای ارزش های دینی ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح یکشنبه در نشست با اعضای ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: نقش ستاد بازسازی عتبات عالیات در احیای ارزش های دینی و مشارکت فعال مردم در بازسازی بارگاه مطهر ائمه یکی از تاثیرگذارترین و موثرترین نقش ها است.

حجت الاسلام و المسلمین لطفی افزود: ستاد بازسازی عتبات عالیات در تقویت روابط فرهنگی میان ایران و عراق نقش موثری دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام به نقش ستاد بازسازی عتبات عالیات در احیاء ارتباطات فرهنگی کشورهای ایران وعراق اشاره کرد و گفت: این ستاد نقش موثری در تقویت ارزش های مشترک معنوی دو کشور دارد.

وی به آغاز به کار دفتر امور روحانیون ستاد بازسازی عتبات عالیات اشاره کرد و عنوان کرد: روحانیون به عنوان مبلغان دینی نقش بزرگی درتبلیغات این ستاد به منظور جمع آوری نذورات مردم دارند

امام جمعه ایلام ادامه داد: اگر به زیارت عتبات عالیات برویم آثار بازسازی ومعماری زیبای ساخته ایرانیان آشکار خواهد شد.

وی ساخت و مرمت بارگاه ائمه را توفیقی بزرگ عنوان کرد و گفت: روحانیون در مساجد و محلات بخش تبلیغاتی ستاد بازسازی عتبات عالیات را برعهده دارند.