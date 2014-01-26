دانلود فیلم سینمایی در یک ثانیه/ اینترنت G5 برای موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بخش عمده ای از جهان در حال استفاده از خدمات نسل چهارم موبایل بهبود یافته است، کشور کره جنوبی که از نظر فناوری بسیار پیشرفته است از نسل جدیدی از خدمات را با 900 میلیون پوند هزینه عرضه کرده است.

وزارت علوم کره جنوبی اعلام کرد، قصد دارد تا این فناوری را که حدود یک هزار برابر سریع تر از G4 است طی شش سال آینده اجرایی کند.

خدمات G5 به کاربران امکان می دهد یک فایل فیلمی 800 مگابایتی را در یک ثانیه دانلود کنند این در حالی است که دانلود همین فایل با اینترنت 4G حدود 40 ثانیه طول می کشد؛ چنین سرعتی می تواند به شرکت های کره ای در برنده شدن قراردادهای خارجی کمک کند.

یک سخنگوی وزارت علوم کره اعلام کرد در دهه 1990 با عرضه خدمات 2G، در دهه 2000 با خدمات 3G و 4G در حدود 2010 به رشد ملی کشور کمک کردیم. اکنون زمان آن رسید که یک اقدام پیش دستانه برای عرضه خدمات 5G صورت دهیم.

وی افزود: کشورهای اروپایی چین و آمریکا تلاش های جدی را برای عرضه فناوری5G انجام می دهد و معتقدیم در این بازار طی چند سال آینده بازار رقابتی شدیدی ایجاد خواهد شد.

بر اساس این نقشه راه، خدمات 5G آزمایشی در سال 2017 و یک خدمات کاملا تجاری در دسامبر 2020 عرضه خواهد شد.

در ارائه این خدمات اولویت با ویژگی های اصلی این شبکه جدید از جمله Ultra-HD، انتقال هولوگرام و همچنین خدمات پیشرفته شبکه های اجتماعی خواهد بود.

بر اساس تخمین های وزارت علوم کره، صنایع مرتبط می توانند با فروش خدمات و تجهیزات زیرساختی5G از سال 2020 تا 2026 ، حدود 331 تریلیون وون کره جنوبی درآمد کسب کنند.

کره قصد دارد 20 درصد از بازار تجهیزات زیرساخت مخابرات جهان را تا سال 2020 از آن خود کند.

مقامات می گویند این خدمات جدید می تواند به این معنی باشد که مسافران قطارهای سریع السیر که با بیش از 500 کیلومتر را در یک ساعت طی می کنند می توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. این درحالی است که در حال حاضر مسافران قطارهای فوق سریع 300 کیلومتر در ساعت، از این خدمات اینترنت برخوردارند.

شرکت سامسونگ الکترونیک ماه مه سال گذشته اعلام کرد فناوری 5G را با موفقیت آزمایش و انتقال داده بیش از یک گیگابایت در ثانیه را در مسافت دو کیلومتر مدیریت کرده است.