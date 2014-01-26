نمایشگاه های بهاره همدان امسال 10 روزه خواهند بود

مصطفي اسدي در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: نمايشگاه هاي بهاره براي رفاه حال شهروندان همداني در نيمه دوم اسفندماه برپا مي شود.

اسدی با بیان اینکه شهر همدان در نيمه دوم اسفندماه نمایشگاه بهاره خود را برپا می کند، اظهار داشت: اولویت توزیع در نمایشگاه های بهاره پوشاک، کفش، آجیل، خشکبار، مواد غذایی و سایر اقلام است.

وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه های بهاره سعی بر این است که کالاها بین پنج تا 20 درصد ارزان تر از قیمت بازار به مردم عرضه شوند، افزود: در ایام برپایی نمایشگاه به طور مستقیم به شکایات مردم رسیدگی می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه گفت: نمايشگاه هاي بهاره در 80 درصد شهرستان هاي استان همدان براي رفاه حال شهروندان برپا مي شود.

اسدي اضافه كرد: برپايي نمايشگاه هاي بهاره بر اساس ظرفيت شهرستان ها و امكاناتي كه در آنها وجود دارد ايجاد مي شود.

وي ابراز داشت: بايد در نظر داشت كه مجری و متولی برپایی نمایشگاه بهاره اتاق اصناف است.

معاون توسعه بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در پایان سخنانش با اشاره به اینکه از دیگر برنامه ها توزیع میوه عید است، گفت: تامین میوه به اندازه كافي انجام شده اما هنوز قیمت ها مشخص نیست چرا که هدف تنظیم بازار در روزهای نزدیک عید است.