دستورالعمل پارالمپيك 2016 ريو ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى كميته ملى پارالمپيك، براساس برنامه ارسالى، اين مسابقات در 22 رشته برگزار می‎شود و ورزشكاران داراى معلوليت كشورهاى عضو مى‌توانند در رقابتهاى تير و كمان، دو و ميدانى، بوچيا، كانو (قايقراني)، دوچرخه سوارى، سواركارى، فوتبال پنج نفره، فوتبال هفت نفره، گلبال، جودو، وزنه بردارى، روئينگ(قايقرانی)، قايقرانى بادبانى، تيراندازى، شنا، تنيس روى ميز، تی اتلون، واليبال نشسته، بسكتبال با ويلچر، شمشيربازى با ويلچر، راگبى با ويلچر، تنيس با ويلچر در مسابقات ورزشى پارالمپيك 2016 شركت كنند.



براساس جدول ارسالى كميته برگزار كننده المپيك ريو، در اين مسابقات 528 مراسم توزيع مدال برگزار می‎شود كه رشته دووميدانى با 177 مراسم توزيع مدال و رشته شنا با 152 آيين توزيع مدال بيشترين آمار مدال‌هاى اين رشته را به خود اختصاص داده اند. در راگبى با ويلچر يك مراسم توزيع مدال برگزار می‌شود.



همچنين بر طبق اعلان مسئولان برگزار كننده پارالمپيك ريو 2016، در اين دوره از مسابقات 4350 ورزشكار شركت می‎کنند كه شامل 2659 ورزشكار مرد و 1691 ورزشكار زن خواهند بود.



در اين جدول بالاترين آمار حضور ورزشكار در رشته دووميدانى است كه 1100 دووميدانى كار (660 مرد و 440 ورزشكار زن) حضور خواهند داشت و كمترين آمار حضور، در رشته تری اتلون است كه 60 ورزشكار (30 مرد و 30 زن) مجوز حضور در اين رقابتها را خواهند داشت.



در نامه ارسالى از سوى IPC(كميته بين المللى پار المپيك) بر اين نكته تصريح شده كه جداول رشته‎هاى ورزشى و تعداد ورزشكاران براى حضور در مسابقات تغيير خواهند كرد.