اختلافات شورای شهر ورامین با شرکت مترو/ آیا پروژه متروی ورامین باز هم عقب می افتد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه متروی ورامین همواره از پروژه های مهم و تأثیرگذار جنوب استان تهران به شمار رفته است که هنوز به سرانجام نرسیده و اکنون بر سر اجرای این پروژه بر رو یا زیرزمین در شهر ورامین، بین مسئولین شورای شهر و متروی تهران اختلاف نظر ایجاد شده و این امر ممکن است که اجرای پروژه مهم متروی ورامین را به تأخیر بیندازد.

اجرای مترو از مهمترین مصوبات سفرهای استانی دولت های نهم و دهم به شهرستان ورامین بود که پس از سال ها کش و قوس ابتدا به شرکت راه آهن واگذار شد و در ماه های پایانی دولت دهم با اعتباری بالغ بر 800 میلیارد تومان به شرکت مترو تهران سپرده شد.

در مطالعات شرکت مترو با شورای شهر ورامین هماهنگی صورت نگرفته است

ماجرا از آنجا آغاز شد که چندی پیش جمعی از ساکنان بلوار امام رضا (ع) در شهرستان ورامین که در محل آنها طرح پل روگذر مترو در دست اجراست، با ارسال نامه ای اعتراض آمیز به رسانه های خبری، اعلام کردند که با اجرای پل روگذر راه دسترسی به واحدهای تجاری و منازل مسکونی آنها از بین می رود و به همین علت خواستار اجرای طرح به شکل زیرگذر هستند، این اهالی با حضور در جلسه شورای شهر ورامین درخواست خود را با اعضای شورای شهر و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرستان ورامین در میان گذاشتند.

از طرف دیگر مسئولین سابق و فعلی شورای شهر نیز اعتقاد دارند که باید این پروژه در شهر ورامین از زیر زمین انجام پذیرد اما مسئولین مترو اعتقاد دارند که این امر باعث افزایش هزینه ها شده و عملا اجرای این پروژه را به تأخیر می اندازد، اختلافی که رییس شورای شهر ورامین به وضوح در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها به آن اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: طرح تفصیلی و طرح جامع ورامین هشت سال در مرحله مطالعاتی بوده و تمام نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری ما بر اساس این دو طرح مهم پایه‌ریزی می‌شود، یکی از موارد مهم طرح جامع و تفصیلی ورامین انتقال راه آهن به حومه این شهر و احداث بلوار به جای راه آهن فعلی است و اگر اکنون قرار باشد مترو از جای کنونی راه آهن عبور کند تمام برنامه‌ریزی ما به هم می‌خورد.

رئیس شورای اسلامی شهر ورامین اعلام کرد: بنابراین امروز با رای اکثریت قاطع نمایندگان مردم در شورای شهر و بدون حتی یک رای مخالف عبور مترو در محدوده شهری ورامین از زیر زمین و نیز انتقال راه‌آهن به حومه شهر مصوب شد.

وی عنوان کرد: البته شرکت مترو اعلام می کند که این امر 194 میلیارد تومان اضافه اعتبار نیاز دارد و امکان فراهم کردن آن نمی باشد، در مطالعات شرکت مترو با شورای شهر ورامین هماهنگی صورت نگرفته است و به همین دلیل مشکلات موجود پیش آمده است، وظیفه ذاتی شورا صیانت از رای مردم و حفظ منافع مردم و ضمانت اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهر است.

هزینه مترو زیرزمینی در ورامین به شش برابر افزایش پیدا خواهد کرد



از طرف دیگر مسئولین شهرستان ورامین نیز با اشاره به حل معضلات موجود بر سر راه اجرایی شدن متروی ورامین، تأکید داشته و دارند که این پروژه نباید به تأخیر بیفتد زیرا مردم ورامین از رفت و آمد روزانه به تهران خسته شده و نیازمند داشتن امکانات بهتر برای تردد در این مسیر هستند.

سید حسین نقوی حسینی چندی پیش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مترو ورامین اعلام کرد: ایده آل همه ما این است که خط آهن از شهر خارج و مترو نیز از زیر زمین عبور کند چون راه آهن، شهر ورامین را به دو قسمت تقسیم کرده و مشکلات بالای خط و پایین خط را به وجود آورده و موجب آسیب رساندن به مبلمان شهری ورامین شده است.

این نماینده مجلس یادآور شد: باید توجه داشت که اعتبارات شرکت مترو برای عبور این پروژه از زیر زمین کفایت نمی کند و در حال حاضر دو راه بیشتر وجود ندارد.

وی اعلام کرد: یا باید اجازه داده شود که مترو بر اساس برنامه فعلی به کار خود ادامه دهد و در کنار خط آهن، عملیات احداث خطوط مترو ادامه یابد یا این پروژه را متوقف کرده و تا زمان تخصیص اعتبار برای اجرای تهران از زیر زمین صبر کرد و اگر راه حل دوم را انتخاب کنیم پروژه مترو ورامین عقب خواهد افتاد.

نقوی ادامه داد: اگر راه حل دوم انتخاب شود نمی توان تاریخی را برای تأمین اعتبار مجدد مترو ورامین تعیین کرد زیرا در صورت اجرای این پروژه در زیر زمین، هزینه مترو ورامین به شش برابر افزایش پیدا خواهد و تأمین این بودجه در توان دولت نیست.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تنها راه حل اجرایی در زمان حاضر این است که اجازه بدهیم پروژه مترو بر روی زمین اجرا شود و از شرکت مترو تعهد گرفته شود که در صورت انتقال راه آهن، مترو از روی زمین جمع آوری شده و در کنار آن خسارت ساکنان کنار خط مترو که با اجرای این پروژه متضرر می شوند بر آورد شده و جبران خسارت شود.

متروی ورامین را به مراحل خوبی می رسانم

محسن هاشمی نیز در 13 آذرماه 1392 در حاشیه سفر به ورامین و در دیدار با امام جمعه شهرستان اظهار داشت: در دولت گذشته بودجه مترو به راه آهن واگذار شد و خط سوم راه آهن به اسم مترو شروع به فعالیت کرد.

عضو هیئت مدیره مترو تهران و حومه افزود: بنده در سفر به ورامین از پروژه مترو بازدید می کنم و پیگیر اجرا شدن این طرح هستم.

وی ادامه داد: در دولت جدید تلاش دارم تا اعتبار لازم برای اجرای مترو ورامین تخصیص یابد و این طرح زودتر عملیاتی شود.

هاشمی تأکید کرد: بر اساس برآوردها بیش از 50 درصد مردم منطقه در طول روز به تهران سفر می کنند و تلاش خواهم کرد تا مسأله مترو ورامین را به جای خوبی برسانم.

در این نشست سید جمال جلیلی با اشاره به روند احداث مترو ورامین اظهار داشت: موضوع مترو از سالیان متمادی در شهرستان ورامین مطرح بوده است ولی موانع سبب شده که تاکنون عملیاتی نشود.

معاون سیاسی فرمانداری ورامین افزود: مسئولان شهرستان ورامین از مدتها قبل پیگیر حل مشکلات و موانع احداث مترو در ورامین شدند.

وی ادامه داد: در گذشته پروژه مترو به خط سوم راه آهن و قطار بین شهری تبدیل شده بود که با تلاش مسئولان دوباره این پروژه به مترو تبدیل و به شرکت بهره برداری مترو سپرده شد.

سرپرست سابق فرمانداری ورامین اضافه کرد: مسئولین دولت قبل تصمیم گرفتند که این پروژه در اختیار مترو قرار بگیرد و مبلغ 800 میلیارد تومان نیر برای اجرای این پروژه در نظر گرفتند و ده درصد بودجه را هم در اختیار مترو قرار دادند.

جلیلی عنوان داشت: چهار پیمانکار هم برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شد و مکان سنجی های لازم نیز صورت گرفت و در دو نقطه شهر نیز کارگاه های شرکت مترو مستقر شدند.

این مسئول بیان داشت: مسئولان شهرستان بر اساس خواست مردم از شرکت مترو خواستند تا تعداد ایستگاه های مترو در شهرستان ها را افزایش دهد.

نخستین ایستگاه متروی ورامین جانمایی شده است

از طرف دیگر در 9 دیماه 1392 در جلسه برنامه ریزی احداث نخستین ایستگاه مترو شهرستان ورامین که با حضور مسوولین متروی تهران در محل فرمانداری ورامین تشکیل شد، جانمایی احداث نخستین ایستگاه متروی شهرستان ورامین صورت گرفت و پیمانکار مجری طرح به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

فرماندار شهرستان ورامین در این جلسه گفت: اجرای پروژه مترو به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم شهرستان ورامین محسوب می شود و تلاش و همت مسوولین بر این امر استوار شده تا با رفع مشکلات و موانع پیش رو، زمینه اجرای سریعتر آن فراهم گردد.

محسن خوانساری افزود: تلاش مسئولین شهرستان ورامین در انتقال اجرای این پروژه از شرکت راه آهن به شرکت مترو زمینه برخورداری مردم از این فرصت را فراهم کرده و مسوولین باید با تلاش و همدلی از فرصت فراهم شده به درستی استفاده کنند تا خلاء اجرای این طرح ، انجام آن را با چالش مواجه نسازد.

وی گفت: در جلسه ای که هفته گذشته با حضور مسوولین شرکت مترو برگزار گردید، مقرر شد تا شهرداری و شورای اسلامی ورامین و شرکت مترو بهترین محل را جهت استقرار نخستین ایستگاه مترو مشخص کنند که با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی این امر انجام و بهترین محل برای این امر در نظر گرفته شده و شهرداری موظف است تا نسبت به در اختیار قرار دادن زمین مورد نیاز شرکت مترو اقدام کند.

وی تأکید کرد : هم اکنون پیمانکاران شرکت مترو با حضور در شهرستان، نسبت به تجهیز کارگاه اقدام کرده اند و شهرداری باید هرچه سریعتر نسبت به واگذاری زمین مورد نیاز احداث این ایستگاه اقدام کند تا هرچه سریعتر عملیات اجرای این طرح مهم و زمینه بهره مندی هرچه سریعتر شهروندان از این امکان فراهم شود.

حال باید منتظر ماند و دید که این اختلاف نظرها باعث کند شدن اجرای پروژه متروی ورامین خواهد شد و آیا مترو در سال 93 به ورامین می رسد.

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گزارش از محمدرضا حیدری