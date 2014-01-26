عدم بررسی کارشناسی دلیل اصلی راکدماندن طرحهای راهسازی آذربایجان غربی

خلیل محبت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه در حال حاضر علت راكد ماندن بسياري از پروژه هاي راهسازي به نبود مطالعات و بررسي هاي كارشناسانه كافي در سالهاي گذشته مربوط مي شود، افزود: در این راستا مطالعات امكان سنجي پروژه هاي راهسازي آذربايجان غربي قبل از اجرا از جنبه هاي اقتصادي، فني، امكانات زير بنايي و برآورد سرمايه گذاري به دقت انجام مي شود.

وي دلیل كندي اجراي عمليات راهسازي در طرح ملي ساخت آزادراه اروميه-تبريز را كمبود منابع مالي دانست و اظهار داشت: این در حالی است که خدمات راهداري از جمله اجراي روكش آسفالت حفاظتي، لكه گيري و درزگيري، نصب علايم و تابلوهاي ايمني به منظور رفاه مردم و رعايت حقوق شهروندي با استفاده از امكانات و منابع اداره كل راه و شهرسازي استان انجام مي شود.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از در دست احداث بودن 2 هزار و 769 کیلومتر بزرگراه، آزادراه، راه اصلی و روستایی طی امسال در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: امسال 29 پروژه بزرگراه، آزادراه، راه اصلی و تقاطع غیر همسطح به طول 520 کیلیومتر در دست احداث بوده که 560 پروژه به طول یک هزار و 734 کیلیومتر در بخش راه روستایی، 21 طرح به طول 300 کیلومتر توسط قرار خاتم الانبیا و 9 طرح به طول 220 کیلیومتر در محورهای مرزی توسط قرار گاه حمزه سید الشهدا در دست اجرا هستند.

محبت خواه با بیان اینکه در این راستا 620 پروژه به طول 2 هزار و 769 کیلومتر طرح راه سازی در استان در حال انجام است، اظهار داشت: 220 کیلومتر بزرگراه در مناطق مختلف آذربایجان غربی در حال بهره برداری بوده و 271 کیلومتر نیز در دست احداث است که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز طرحها به ازای هر یک کیلومتر 10 تا 15 میلیارد ریال این طرحها تا یک تا 2 سال آینده آماده بهره برداری می شوند.

مطالعه 25 پروِژه تغییر کاربری راه در آذربایجان غربی

وی از در دست مطالعه بودن 25 پروژه به طول 821 کیلومتر شامل تغییر کاربری راه روستایی به اصلی ،راه اصلی به بزرگراه و ... خبر داد و اعلام کرد: مهمترین طرح در دست احداث حوزه راهسازی آذربایجان غربی در حال حاضر اتمام آزادراه شهید کلانتری با اعتبار یک هزار و 250 میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه تقاطع غیر همسطح ابوذر بعنوان یکی از 5 قطعه اصلی آزادراه شهید کلانتری در مسیر ورودی شهر ارومیه برای اتمام به 400 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، ادامه داد: این طرح با مشارکت بنیاد تعاون ناجا و وزارت راه و شهرسازی در حال اجرای عملیات بوده که طی پروسه 2 ساله باید به اتمام برسد که با توجه به حمایتهای استاندار از این طرح امیدواریم تا پایان نمیه اول امسال این طرح آماده بهره برداری شود.

وی خواستار همکاری مردم برای آزادسازی اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح و توجه ویژه شهرداری ارومیه به این موضوع شد و گفت: اتمام بزرگراه ارومیه- مهاباد که در قالب 6 قطعه به طول 180 کیلومتر در دست اجرا است، برای کاهش تصادفات بین شهری بعنوان یکی از پرحادثه خیزترین محورهای استان نیز جر اولویتهای طرحهای مهم حوزه راهسازی امسال استان است.

وی با اشاره به مورد بهره برداری بودن 37 کیلومتر از این بزرگراه در حال حاضر، ادامه داد: هم اکنون 50 کیلومتر در دست اجرای عملیات بوده که در صورت فراهم بودن همه امکانات و شرایط اعتباری لازم امیدواریم 30 کیلومتر تا پایان سالجاری آماده افتتاح و بهره برداری شود، که این طرح شامل محورهای ارومیه- مهاباد- میاندوآب و کمربندی دارلک می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی یادآور شد: بزرگراه سلماس- خوی، سلماس- صوفیان، ارومیه- سرو، نقده- پیرانشهر و میاندوآب- شاهین دژ و تکاب نیز سایر طرحهای مهم در دست اجرا بوده که با افتتاح این طرحها ضمن کاهش تصادفات و تلفات جانی سوانح رانندگی شاهد رونق و توسعه تجارت مرزی با کشورهای همسایه خواهیم بود.

اجرای طرح‌های زودبازده برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌های آذربایجان‌غربی

محبت خواه از اجرای طرحهای زودبازده برای اصلاح نقاط حادثه خیز محورهای ارتباطی استان طی سالجاری خبر داد و گفت: اجرای طرح های زودبازده و كم هزينه براي ايمن سازی جاده ها و محورهای ارتباطی استان آغاز شده که در این راستا راه اندازي سيستم روشنايي، خط كشي، اصلاح رمپ هاي آسيب ديده تقاطع هاي غيرهمسطح، رفوژ و درزگيري آسفالت به صورت گسترده در جاده هاي اصلي و فرعي منطقه در دست اجرا است.

وی با اشاره به افزایش شاخص ايمني راه ها با اجراي عمليات راهداري و برنامه ریزی برای ارتقاي ضريب ايمني محورهای ارتباطی آذربایجان غربی، اظهار داشت: در این راستا با بررسی فنی-ایمنی جاده ها با هدف حذف نقاط حادثه خیز و ارتقای سطح ایمنی سفرهای برون شهری، نقاط پرحادثه شناسایی و با اجرای زودبازده اصلاح می شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی محورهای جنوب آذربایجان غربی را پر حادثه ترین جاده های استان اعلام و اضافه کرد: بر اساس بررسی و پایشهای انجام شده عامل بسیاری از سوانح رانندگی در راه های اصلی و فرعی، تردد ماشین آلات کشاورزی از جمله تراکتورها بوده که باید برنامه های فرهنگی برای آگاه سازی روستاییان از مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی اجرا شود.

محبت خواه عنوان کرد: همکاری همه جانبه دستگاه های دخیل در امر ایمنی راه ها برای کاهش آمار سوانح رانندگی ضروری است و نصب تابلوها و علائم ایمنی در نقاط پرحادثه جاده ها، راه اندازی پل عابر پیاده، ایمن سازی تقاطع راه های روستایی با محور اصلی از برنامه‌های آتی این دستگاه است

وی با بیان اینکه با هماهنگي اين اداره كل و پليس راه تاكنون 60 نقطه حادثه خيز شناسايي شده است افزود: از اين نقاط 12 نقطه پر حادثه خيز هستند كه از جمله مي توان به حذف پيچ جاده ها ، نصب گاردريل اشاره كردکه با شناسایی و حذف نقاط حادثه خیز می توان شاهد كاهش تصادفات در سطح استان بود که این امر نیازمند همکاری و تعامل سازنده تمامی دستگاه های ذیربط است.