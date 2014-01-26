دولت هنوز درخواستی جهت مبارزه با قاچاق به سپاه ارائه نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست خبری که امروز به مناسبت سی‌وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه رئیس جمهور برای مبارزه با قاچاق درخواست کمک کرده بود، آیا در این زمینه ها همکاری هایی صورت گرفته است، گفت: خیر کار خاصی انجام نگرفته است. سپاه حیطه ورودش به مسائل مشخص است و در بعضی موارد که ضرورت ایجاد می کند، وارد می شود. نحوه ورود سپاه ساز و کار معینی دارد و حجم ماموریت سپاه بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه سپاه برای ماموریت هایش نیازمند بحث و طرح است، افزود: این چرخه باید انجام گیرد، اما آخرین اطلاعی که من دارم این است که بجز صحبت آقای روحانی درباره درخواست همکاری سپاه با دولت برای مبارزه با قاچاق مطلب دیگر و درخواست کتبی دیگری نبوده است، اما اخیرا در جهت همکاری بسیج در موضوع مبارزه با قاچاق کالا با وزیر کشور گفتگوهایی داشته‌ام.