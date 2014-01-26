به گزارش خبرگزاری مهر، صد و هشتاد و چهارمین شماره هفته نامه پنجره به مدیرمسئولی دکتر علیرضا زاکانی در 100 صفحه و بهای4500 تومان هم اکنون روی پیشخوان کیوسک‌های روزنامه‌‌فروشی قرار گرفت. نسخه الکترونیکی نیز با 50 درصد تخفیف در سایت هفته‌نامه به آدرس panjerehweekly.ir فروخته می‌شود. پرونده ویژه این شماره هفته‌نامه به اندیشه سیدجمال الدین اسدآبادی و اثرات فعالیت‌های فرهنگی او اختصاص دارد که جلد و تیتر نخست این شماره را به خود اختصاص داده است.

در بخش باشگاه اهل قلم مطالبی از علی دارابی در مورد واقعیت فرهنگ مظلوم، دکتر محسن اسماعیلی در مورد صلح امام حسن(ع)، پاسخ دکتر داوود مهدوی زادگان به نقدی از مصاحبه اش در مورد الزام حکومتی حجاب و ... آمده است.

از دیگر بخشهای مهم مجله می توان به پرونده های ذیل اشاره کرد:

پدر بيداري يا عضو لژ بيداري(سيري در زندگي و تأملي در انديشه‌هاي سيد جمال‌الدين اسدآبادي)

بيدارگر مشرق زمين، پدر بيداري اسلامي، احيا‎کننده اسلام نبوي و ... صفاتي است که در توصيــف شخصيــت سيدجمال‌الديـن حسينــي اسدآبادي مشهور به جمال‌الدين افغاني، بار‎ها و بار‎ها مورد استفاده قرار گرفته. اهداف، آرمان‎ها و نوع اقدام اين شخصيت تاريخي به‌گونه‌اي است که استاد شهيد مرتضي مطهري به حق او را شخصيتي فراتر از عصر خويش نام نهاده بود. همين نگاه شرايطي را به‎وجود آورده است که بسياري درباره‌اش به اظهارنظر پرداخته‎اند. موج جديد بيداري اسلامي که چند سالي است بسياري از نقاط جهان اسلام از مصر گرفته تا بحرين را درنورديده، بهانه مناسبي براي بازخواني افکار، اعمال و زمانه پدر بيداري اسلامي است. در این پرونده گفتگوهایی با سیدهادی خسروشاهی، موسی نجفی و قاسم تبریزی انجام شده است.

از ژنو 3 ايراني تا ژنو 2 سوري(کنکاشي در دو رويداد مهم بين‌المللي)

روز دوشنبه 30 دي‌ماه 1392، روزي منحصر به‌فرد در فضاي ديپلماسي کشورمان بود؛ فضايي که بازخورد آن تبعات داخلي و خارجي زيادي براي ما مي‎تواند داشته باشد. دو اتفاق مهم و تأثيرگذار در اين ‎روز به‌وقوع پيوست: اول آغاز مرحله اجرايي توافقنامه ژنو که طي آن مسيري در جهت کاهش تحريم‎ها از سوي طرف غربي و تغيير در روند برنامه هسته‎اي ايران از طرف کشورمان آغاز شد. اتفاق دوم، ناز و کرشمه‎‎هاي ظريف و بان‌کي‌مون به نمايندگي از ايران و سازمان ملل جهت حضور در کنفرانس ژنو2 و تصميم‎گيري براي آينده سوريه بود. درحالي‎که همگان از حضور ايران در اين رخداد بين‎المللي استقبال کرده بودند، با قرار دادن پيش‌شرط پذيرش بيانيه ژنو1 ـ‌ که در آن در خصوص آينده سوريه بدون اسد سخن به ميان رفته است ‌ـ براي شرکت در کنفرانس ژنو 2، ايران اين موضوع را غيرقابل پذيرش اعلام کرد و بان‌ کي ‌مون هم دعوت خود را از ايران ‌پس گرفت. در اين پرونده اين دو موضوع در کنار يکديگر بررسي می شود و با طرح گزارشي از ماوقع، نظرات موافقين و مخالفين در اين ‎خصوص مورد کنکاش قرار می گیرد.

مگوهاي تربيتي که بايد گفت (نگاهي به تربيت جنسي و غفلتي که زيان‌بار است)

گاهي اوقات با موضوعاتي مواجه هستيم که وقتي در محافل فرهنگي مطرح مي‎شوند، اکثر افراد ترجيح مي‎دهند درباره‌شان سکوت کنند و شايد هم اصلا خودشان را در مورد وجود آن‎‎ها به آن راه بزنند. متأسفانه چنين برخوردي با اين موضوعات مگو، يک رويه رايج در کشور است. مسائل مربوط به دوران بلوغ، نوجواني و به‌خصوص تربيت جنسي يکي از همين موضوعات است که در پنجره اين شماره در ادامه دو پرونده تربيت «زير هفت سال» و «هفت تا چهارده سال» به آن پرداخته شده است.

ديپلماسي آداب دارد(تشريفات و آداب ديپلماتيک و حاشيه‎‎هاي گاه و بيگاه آن)

آداب و قواعدي که بر روابط خارجي و تعاملات ديپلماتيک حاکم است، تاريخچه‎اي به قدمت خود ديپلماسي دارد. از گذشته‎‎هاي دور تا‎کنون، همواره رفت و آمد‎هاي خارجي، تابع قوانين و مقررات خاصي بوده و نمايندگان دولت‎ها در خارج از سرزمين خود، از يک سو موظف به رعايت قوانين و عرف‎‎هاي کشور ميزبان بوده و از سوي ديگر، از حقوق و مزاياي معيني برخوردار بوده‎اند، اما اين تشريفات گاه و بيگاه و در جريان رفت و آمد‎هاي ديپلماتيک، حاشيه‎ساز مي‎شوند و حتي در برخي موارد زمينه تيرگي روابط ميان دو يا چند کشور را فراهم مي‎نمايند. در جريان سفر اخير هيئت پارلماني اتحاديه اروپايي به تهران و بازديد‎هاي اين هيئت با برخي از مقامات کشورمان حاشيه‎‎هايي به‎وجود آمد که نياز به واکاوي و موشکافي دقيق‎تري دارد. در این پرونده با نگاهي علمي و به دور از غوغا‎هاي سياسي با توجه به زمان گذشته از مسئله به بررسي مسئله تشريفات ديپلماتيک پرداخته شده است. گفتگو با «علی‌محمد بیدارمغز» از مصاحبه های مهم این پرونده است.

در این شماره از مجله پنجره آثار و گفتارهایی از علی قائمی، محمدحسین جعفریان، علیرضا رحیمی، سیدضیاء قاسمی، زهیر توکلی، علی داوودی و فواد ایزدی نیز آمده است.