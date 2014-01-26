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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۶

در پی سفر هیات پارلمانی کره جنوبی به تهران؛

روسای مجالس ایران و کره جنوبی عصر امروز با یکدیگر دیدار می کنند

روسای مجالس ایران و کره جنوبی عصر امروز با یکدیگر دیدار می کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز با همتای خود از کره جنوبی دیدار و گفتگو خواهد کرد و روسای مجالس ایران و کره جنوبی در نشست خبری گزارشی از گفتگوی خود به رسانه ها ارائه خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هانگ چنگ هی رئیس مجلس ملی کره جنوبی در سفری سه روزه به تهران در راس هیاتی از پارلمان این کشور، با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد.

رئیس مجلس کره جنوبی عصر امروز (یکشنبه) با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار می کند سپس روسای مجالس ایران و کره در نشست خبری از جزئیات گفتگوی خود گزارشی ارائه می دهند و پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهند بود.

هیات پارلمانی مجلس کره جنوبی در این سفر علاوه بر دیدار با رئیس جمهور با سایر مسئولان نیز دیدارهایی خواهد داشت.

هیات پارلمانی کره جنوبی در این سفر از شهر اصفهان نیز بازدید می کنند.

هیات پارلمانی کره جنوبی روز چهارشنبه تهران را ترک می کند.

کد مطلب 2221614

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