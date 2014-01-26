کاراته کاهای قم به پنج مدال سبک شیتوریو شیتوکای کشور رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، این بیست و سومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور ویژه کاراته کاهای فعال کشور در سبک شیتوریو شیتوکای به شمار می رود که در دو رده سنی امید و بزرگسالان با عنوان جام ولایت در سالن ورزشی شهید کبکانیان تهران برگزار شد.

کاراته کاهای قمی در تلاش برای کسب مدال های طلا، نقره و برنز با آمادگی کامل و انگیزه بسیار زیاد به مسابقات کشوری کاراته سبک شیتوریو شیتوکای اعزام شدند و در حالی به پنج مدال این پیکارها دست یافتند که تیم قم البته در رده بندی تیمی بین چهار تیم برتر قرار نگرفت.

کاراته همواره برای ورزش قم رشته ای مدال آور و افتخارآفرین بوده و هم اکنون نیز ستاره های کاراته قم در ترکیب تیمی به نام آذرخودرو نوین در مسابقات سوپر لیگ این رشته ورزشی حضور دارند و یکی از مدعیان قهرمانی به شمار می روند و در کنار اقتداری که این تیم در سوپر لیگ به نمایش گذاشته، دیگر چهره های مستعد قم در این رشته رزمی در سبک شیتوریو شیتوکای برای ورزش این شهر افتخار آفرینی کردند.

این در حالی است که رقابت‌های کاراته در سطح کشور در دو بخش کنترلی و غیر کنترلی همه ساله با جذابیت‌های خاصی با حضور علاقمندان پرشمار به این رشته برگزار می‌شود و استان قم نیز استعدادها و قهرمانان زیادی در هر دو بخش دارد.

از سوی دیگر بخش کنترلی رشته ورزشی کاراته، شامل رقابت کاراته‌کاهای مدعی در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ باشگاه‌های کشور در رده‌های سنی مختلف است و نظیر میادینی است که سال گذشته امیر مهدی‌زاده در وزن منهای 60 کیلوگرم توانست شیرین‌ترین موفقیت کاراته کشور را با کسب مدال طلا در رقابت‌های جهانی پاریس فرانسه رقم بزند و امسال نیز در همین کشور مدال طلای رقابت های کاپ آزاد فرانسه را کسب کرد تا کاراته همچنان رشته ای موفق و مدال آور برای ورزش قم باشد.

اما در بخش غیر کنترلی کاراته مربوط به رقابت ورزشکاران این رشته در سبک‌های مختلف زیر مجموعه فدراسیون کاراته و هیئت‌های استانی این رشته در سراسر کشور می‌شود و همه ساله رقابت‌های متنوعی از آنها در سطح کشور به انجام می‌رسد.

کاراته‌کاهای قمی در حالی به مسابقات سبک شیتوریو شیتوکای کشور اعزام شدند که تمرینات مناسبی را ویژه این پیکارها برگزار کرده بودند و در هماهنگی مسئولان این سبک با فدراسیون کاراته، مسابقات قهرمانی کشور در سبک شیتوریو شیتوکای در بخش آقایان به میزبانی تهران برگزار شد.

مسئولان سبک شیتوریو شیتوکای این هفته طبق برنامه‌ریزی از قبل صورت گرفته مسابقات قهرمانی کشور آقایان در رده های سنی مختلف را در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار کردند و برترین های این سبک در اوزان مختلف در حالی مشخص و در نهایت تجلیل شدند که قمی ها نیز به پنج مدال نقره و برنز دست پیدا کردند.

بيست و سومين دوره مسابقات قهرماني كشور در سبك شيتوريو شيتوكاي ایران با عنوان جام ولايت در رده های سني اميد و بزرگسالان دو بخش کاتا و کومیته با حضور کاراته کاهای 11 تيم از 11 استان كشور در سالن مركز آموزش فدراسيون كاراته به انجام رسید و مدال های زیر نصیب تیم قم شد.

مدال آوران تیم اعزامی کاراته سبک شیتوریو شیتوکای استان قم:

حسن علی بلندی: مدال نقره کاتای انفرادی رده سنی امید

حسن علی بلندی: مدال نقره وزن منهای 55 کیلوگرم کومیته انفرادی رده سنی امید

کریم افشار: مدال برنز وزن منهای 60 کیلوگرم کومیته انفرادی رده سنی امید

علی صالح: مدال برنز وزن منهای 65 کیلوگرم کومیته انفرادی رده سنی امید

مهدی طاهری: مدال نقره کاتای انفرادی رده سنی بزرگسالان