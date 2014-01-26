رعايت عفاف و حجاب در جامعه فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه كميته تخصصي عفاف و حجاب پیش از ظهر یکشنبه با حضور مديركل دفتر اجتماعي و فرهنگي در محل استانداری قزوین برگزار شد.

حسن كاشي در این مراسم با بیان اینکه در استان قزوين 120 هزار نفر دانشجو در مراكز دانشگاهي به تحصيل مي پردازند كه يک دهم جمعيت استان را تشكيل مي دهند اظهارداشت: دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي به جهت جايگاهي كه در جامعه دارند و به عنوان قشر فرهيخته در بين جامعه الگوپذيري از آنها زياد است درخصوص رعايت عفاف و حجاب از اهميت خاصي برخوردار هستند.

وي افزود: در ستاد صيانت از حقوق شهروندي دو موضوع حقوق شهروندي و عفاف و حجاب مورد توجه قرار گرفته است و اگر درخصوص عفاف و حجاب بتوانيم نتيجه اي داشته باشيم در مراكز عمومي بايد اين امر ترويج يابد و مورد توجه قرار گيرد.

كاشي در ادامه تصريح كرد: مراكز درماني، فروشگاه هاي بزرگ، دستگاه هاي اجتماعي، محيط هاي عمومي هستند كه از حيث رعايت عفاف و حجاب بايستي مورد توجه قرار گيرند و سالم سازي شوند.

وي یادآورشد: دو عامل ظرفيت هاي قانوني و مباحث فرهنگي، فرهنگ سازي و اقناعي در اين رابطه مدنظر است كه مي توانيم در صورت عدم رعايت اين امور مهم يكي از آن دو عامل را اجرايي كنيم.

كاشي افزود: طبق نظراتي كه بين مردم مطرح مي شود براي رضايت بخش شدن اين امر در بين جامعه اعم از مراكز دانشگاهي و عمومي بايستي تدابيري صورت گيرد.

این مسئول بیان کرد: توانمندي هاي فرهنگي به عنوان يک ظرفيت مي بايست در خصوص امتناع و انتقال يک فرهنگ صحيح، اصلاح خرده فرهنگ ها و تقويت باورهاي صحيح بخصوص در مراكز آموزش عالي تأثيرگذار باشد.

مديركل دفتر اجتماعي افزود: براي مواجهه صحيح عدم رعايت با پوشش مناسب در اماكن عمومي بايستي ضوابط و قوانين تعريف شده اي وجود داشته باشد و در دانشگاه ها نيز مسئوليت اصلي اين امر به رياست دانشگاه ها برمي گردد و معاونان امور فرهنگي نيز در مراكز آموزش عالي نيز وظايف فرهنگ سازي را بر عهده دارند كه باید در اين خصوص حساسيت لازم را داشته باشند.

كاشي افزود: كنترل عفاف و حجاب در جامعه قابل مديريت است و غفلت در فضاي مديريت فرهنگي زمينه ساز توسعه رفتارهاي ناهنجار در جامعه مي شود.