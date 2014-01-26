به گزارش خبرنگار مهر، تیم رده هفتم جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در دهمین بازی داخل خانه خود در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر جمعه یازدهم بهمن ماه در دیداری حساس برابر فوتسال دوستان قمی به مصاف دبیری تبریز می‌رود.

ماهان تندیس قم در حالی اکنون تیم رده هفتم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال محسوب می‌شود که سال گذشته در چنین زمانی تیم صبا نماینده قم در لیگ برتر فوتسال بود و در آستانه هفته نوزدهم لیگ برتر مدعی اول کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال بود.

انگیزه و روحیه انتقامی فوتسالیست های قمی برای رویارویی با صدرنشین

در حالی که این هفته‌ها ماهان تندیس قم برای بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی لیگ نوزدهم تلاش می‌کند، سال گذشته در چنین زمانی تیم صبای قم برای حفظ موقعیت خود در جدول رقابت‌های لیگ برتر به میدان می‌رفت و به دنبال قهرمانی لیگ چهاردهم بود.

یک نکته جالب توجه که اکنون در آستانه دیدار ماهان تندیس قم و دبیری تبریز می توان به آن اشاره کرد انگیزه و روحیه انتقامی بازیکنان ماهان تندیس و فوتسالیست های قمی است که به غیر از محمد وزیرزاده که امسال به این تیم پیوسته سایر آنها بازیکنان فصل گذشته صبا هستند.

شکست نماینده قم از دبیری تبریز در بازی برگشت لیگ چهاردهم

فوتسالیست های قمی سال گذشته در چنین مقطعی قهرمانی در لیگ چهاردهم را در دیدار برگشت با تیم دبیری تبریز از دست دادند و این فرصت را برای تیم گیتی پسند اصفهان ایجاد کردند تا به راحتی قهرمانی را از آنها بگیرد.

سال گذشته دیدار برگشت دو تیم در تبریز برگزار شد و در حالی که تا سه دقیقه به پایان بازی نتیجه 5 بر 1 به سود نماینده قم بود، ناگهان ورق برگشت و در اندک لحظات باقی مانده تا پایان بازی نتیجه 6 بر 5 به سود تیم دبیری تبریز شد تا عملا قهرمانی صبا به خطر بیافتد.

این موضوع هم از دید بازیکنان تیم فوتسال ماهان تندیس و سرمربی آنها یعنی محسن حسن زاده و هم از نگاه بازیکنان این تیم خاطره تلخی را در ذهن آنها به یادگار گذشته و به همین خاطر می توان بازی برگشت ماهان تندیس قم و دبیری تبریز را یک جدال انتقامی برای قمی ها عنوان کرد.

ماهان تندیس تیم رده هفتم جدول رده بندی لیگ پانزدهم

به هر حال اکنون لیگ پانزدهم در حال برگزاری است و تیم ماهان تندیس قم بعد از کسب هفت پیروزی در 19 بازی قبل، این روزها با جدیت زیر نظر کادر فنی خود را برای حضوری موفق در میدان مسابقه با تیم صدر جدولی دبیری تبریز آماده می‌کند تا هشتمین برد این فصل را کسب کند.

این در حالی است که نماینده فوتسال استان قم هیچ شانسی برای کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های مهم و سطح بالایی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور ندارد و تنها تلاش می‌کند به مراتب بهتر و قوی‌تر از بازی‌های گذشته برابر حریفان به میدان برود.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان، قرار است دور برگشت از مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از روز جمعه یازدهم دی ماه با انجام دیدارهای هفته نوزدهم پیگیری شود و تیم‌های مدعی صعود برای بهبود موقعیت خود در جدول رده بندی برابر یکدیگر قرار بگیرند.

یکه تازی دبیری تبری در راه قهرمانی لیگ برتر فوتسال

ماهان تندیس قم در دیدارهای قبلی 7 پیروزی، 4 تساوی و هفت باخت کسب کرده است در حالی که در مصاف‌های خانگی پنج بار پیروز شده و چهار بار نیز باخته است و در دیدارهای خارج از خانه نیز 2 بار پیروز شد و سه بار باخته، ضمن اینکه 4 تساوی ماهان تندیس نیز بیرون از خانه برابر شهرداری ساوه، حفاری اهواز، هلال احمر تبریز و تاسیسات دریایی تهران به دست آمده است.

در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور هم‌اکنون تیم فوتسال دبیری تبریز با 46 امتیاز در صدر قرار دارد، تیم حفاری اهواز با 38 امتیاز در مکان دوم جای دارد و تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان نیز با 36 امتیاز تعقیب کننده این تیم‌ها محسوب می‌شود.