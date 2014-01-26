  1. حوزه و دانشگاه
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۶

حصارکشی برای افزایش امنیت خوابگاه دخترانه چمران دانشگاه تهران

حصارکشی برای افزایش امنیت خوابگاه دخترانه چمران دانشگاه تهران

مدیرکل کوی دانشگاه تهران در راستای افزایش امنیت خوابگاه‌ها از حصار کشی خوابگاه دخترانه چمران خبر داد و گفت: این حصار کشی امنیت خوابگاه را افزایش داده و از ورود افراد غیر دانشجو به محوطه خوابگاه جلوگیری می کند.

دکتر موسی عنبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخش شرقی خوابگاه دخترانه چمران دانشگاه تهران دارای حصار نبود و این مساله باعث می شد که افراد غیر دانشجو نیز بتوانند دراین بخش تردد کنند .

وی ادامه داد: این مساله مشکلات و فضای نا امنی  را برای دانشجویان ایجاد می کرد برهمین اساس یکی از خیرین خوابگاه سازهزینه ساخت حصار شرقی خوابگاه شهید چمران را متقبل شد و دیوارمذکور در بخش شرقی خوابگاه احداث شد .

مدیرکل کوی دانشگاه تهران تصریح کرد: با احداث این دیوار ضریب امنیت خوابگاه  افزایش یافته و از ورود افراد غیر دانشجو به محوطه خوابگاه جلوگیری می شود .

وی افزود: در حال حاضر بیش از دو هزار 500 دانشجوی دختر در مقطع کارشناسی ارشد کارشناسی در خوابگاه چمران کوی دانشگاه تهران ساکن هستند .

به گزارش مهر، در حال حاضر حدود 8 هزار دانشجوي متاهل و مجرد در داخل خوابگاههاي دانشگاه تهران مستقر هستند که خوابگاه چمران از جمله خوابگاه هایی است که خارج از کوی دانشگاه قرار دارد .

کد مطلب 2221626

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