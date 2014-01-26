حصارکشی برای افزایش امنیت خوابگاه دخترانه چمران دانشگاه تهران

مدیرکل کوی دانشگاه تهران در راستای افزایش امنیت خوابگاه‌ها از حصار کشی خوابگاه دخترانه چمران خبر داد و گفت: این حصار کشی امنیت خوابگاه را افزایش داده و از ورود افراد غیر دانشجو به محوطه خوابگاه جلوگیری می کند.