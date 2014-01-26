حصارکشی برای افزایش امنیت خوابگاه دخترانه چمران دانشگاه تهران

دکتر موسی عنبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخش شرقی خوابگاه دخترانه چمران دانشگاه تهران دارای حصار نبود و این مساله باعث می شد که افراد غیر دانشجو نیز بتوانند دراین بخش تردد کنند .
وی ادامه داد: این مساله مشکلات و فضای نا امنی را برای دانشجویان ایجاد می کرد برهمین اساس یکی از خیرین خوابگاه سازهزینه ساخت حصار شرقی خوابگاه شهید چمران را متقبل شد و دیوارمذکور در بخش شرقی خوابگاه احداث شد .
مدیرکل کوی دانشگاه تهران تصریح کرد: با احداث این دیوار ضریب امنیت خوابگاه افزایش یافته و از ورود افراد غیر دانشجو به محوطه خوابگاه جلوگیری می شود .
وی افزود: در حال حاضر بیش از دو هزار 500 دانشجوی دختر در مقطع کارشناسی ارشد کارشناسی در خوابگاه چمران کوی دانشگاه تهران ساکن هستند .
به گزارش مهر، در حال حاضر حدود 8 هزار دانشجوي متاهل و مجرد در داخل خوابگاههاي دانشگاه تهران مستقر هستند که خوابگاه چمران از جمله خوابگاه هایی است که خارج از کوی دانشگاه قرار دارد .
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