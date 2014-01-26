به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آزاد صبح یکشنبه در جمع خبرنگار در محل اداره ارشاد اسلامی گفت: این برنامه‌ها از ابتدای بهمن‌ماه آغاز شده و تا 22 بهمن ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد افزود: روز سی دیماه باحضور دکتر قنادیان رئیس سازمان بسیج هنرمندان مراسم افتتاحیه برنامه های دهه فجر برگزار شد و همچنین نشست هنرمندان جوان و نوجوان با سخنرانی مولوی مجاهد صالحی از هنرمندان فعال و از علمای اهل سنت شهرستان برگزار شد.

وی افزود: جهت تبرک روز اول بهمن ماه باحضور گروه تواشیح انوار رضوی از گروه های مطرح استانی و قاریان برتر شهرستان باخرز محفل قرآنی با شرکت مردم شریف تشیع و تسنن و مسئولین شهرستان، فرهنگیان و دانش آموزان در محل حسینیه حضرت ام البنین(س)باخرز برگزارشد که بحمدالله مورد استقبال حاضرین قرارگرفت.

وی بیان داشت: شعر باشکوه "پیامبر رحمت-الگوی وحدت" با حضورشاعران مطرح کشوری استاد قاسم رفیعا، مصطفی جلیلیان مصلحی و تعداد زیادی ازشاعران شیعه و اهل سنت شهرستانهای تایباد و باخرز در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد که این مراسم نیزبا استقبال خوب همشهریان، مسئولین و هنرمندان همراه بود.

آزاد گفت: هم اکنون نیز با تلاش هنرمندان هنرهای نمایشی شهرستان زمینه اجرای یک جشن بزرگ باحضور تعدادی از هنرمندان و خوانندگان مطرح کشور در تاریخ 17و18بهمن در شهرستان فراهم شده است.

وی افزود: گروه هنری یاس نیز یک کار نمایشی با موضوع بهمن ماه درقالب نمایش طنز آماده اجرا دارند و همچنین گروه های نمایشی مانا با نمایش نان و دژبان و گروه نمایشی صحنه با کاری با موضوع ایثار و شهادت نیازمند حمایت و همراهی مسئولین شهرستان های تایباد و باخرزهستند.

وی بیان داشت: اگر موضوع تامین هزینه هاحل شود قطعا برنامه های هنری این عزیزان نیز اجرا خواهدشد هنرمندان موسیقی محلی و مقامی شهرستان نیز جهت اجرای شب‌های موسیقی در ایام الله دهه فجر آمادگی کامل دارند که البته همچنان مشکل حمایت مالی بر سرراه ما است.

آزاد گفت: برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی توسط آموزشگاه هنرهای تجسمی ترنج در دست پیگیری و راه اندازی است.

وی برگزاری مراسم ویژه درکانون های فرهنگی وهنری مساجدشهرستان‌های تایباد و باخرز را در قالب طرح "بچه های مسجد"از دیگر فعالیت‌های دهه فجرشهرستان برشمرد و ادامه داد: با همکاری کانون مداحان و شاعران اهل البیت(ع) شب شعری با حضور شاعران شهرستان بزودی برگزار خواهد شد.