توسعه کرمان به وحدت نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اسدی یکشنبه در مراسم معرفیش به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان گفت: مسئولین فرصتی برای خدمت رسانی به مردم است و خدا را در این زمینه سپاسگزارم و امیدوارم به عنوان یکی از نیروهای خدمتگذار به مردم و نظام اسلامی بتوانم گام بر دارم.

وی خواستار همدلی و همراهی گروههای مختلف در کرمان برای توسعه استان شد و گفت: باید با توسعه اقتصادی زمینه پیشرفت در ابعاد مختلف را مهیا کنیم.

وی افزود: همه نوع همکاری برای پیشبرد برنامه های استان به عمل خواهم آورد.

جوادکمالی معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار کرمان نیز گفت: براساس آموزه های قرانی خدمتگزاری به مردم فرصتی ارزشمند است که باید نهایت استفاده را از آن کرد.

وی گفت: در هرشرایطی حمایت و پشتیبانی از مدیریت عالی استان را در برنامه های خود دارم و برای این که کرمان تغییر کند و توسعه یابد باید با وحدت و همدلی در این راستا گام برداریم.

حمید اسدی که به ذکاءاسدی مشهور است دارای سوابق مهمی در عرضه ی دفاع مقدس - مدیریتی و امنیتی می باشد.