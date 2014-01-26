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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

سیف زاده:

حوادث هیات گلستان به نفع اسکواش نبوده است

حوادث هیات گلستان به نفع اسکواش نبوده است

گرگان ـ خبرگزاری مهر: دبیر سازمان لیگ فدراسیون اسکواش کشور و سرپرست کل مسابقات لیگ بانوان گفت: امیدوارم هرچه زودتر ثبات مدیریتی در هیات اسکواش گلستان روند فعالیت های این رشته را به نحو مطلوب تغییر دهد.

راضیه سیف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیات اسکواش گلستان طی یک سال اخیر دستخوش حوادثی بوده که به نفع اسکواش این استان نبود و من امیدوارم با توجه به جایگاه این منطقه در اسکواش کشور هرچه زودتر با مشخص شدن شرایط مدیریتی در این هیات اوضاع با ثباتی بر این رشته حاکم شود.

وی در خصوص سطح کیفی رقابت های لیگ برتر این فصل بانوان اظهار کرد: سطح کیفی لیگ امسال مطلوب تر از سال های گذشته است و هر چند دو تیم در فصل گذشته به لیگ یک سقوط کرده اند اما وجود لیگ دسته اول و ترس تیم ها از سقوط به این دسته، همچنین جدال مدعیان برای تصاحب سکوهای لیگ برتر بر جذابیت و نزدیکی بازی تیم ها افزوده است.

سیف زاده ادامه داد: در لیگ امسال بازیکنان دارای رنکینگ در تیم ها پخش شده اند و حتی نفرات رده پایین تر این رنکینگ بازیکنان بالاتر را شکست می دهند و همه اینها نشانگر آن است که مسابقات لیگ بانوان کم جان نیست و التهاب دارد.

گفتنی است دور دوم مرحله رفت چهارمین دوره رقابت های لیگ برتر اسکواش بانوان کشور با شرکت شش تیم فولاد ماهان اصفهان، تهران، اراک، فولاد یزد، گلستان و فرآورده های لبنی مازندران به مدت دو روز در خانه اسکواش گرگان برگزار شد و با تداوم صدرنشینی تیم تهران به کار خود پایان داد.

کد مطلب 2221631

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