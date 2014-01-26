رقابت با کیانوش رستمی به هردویمان کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، تقیان که در رقابتهای جهانی لهستان با وجود شایستگی در رده چهارم دسته 77 کیلوگرم ایستاد، عنوان کرد: آن مسابقات برای من آخرین مسابقاتی بود که در دسته 77 کیلوگرم رقابت کردم. هشت سال پیش ایوانف به من میگفت برای اینکه به یک وزنه بردار موفق تبدیل شوی، باید خودت را به دسته 85 کیلوگرم برسانی، اما من به آن حرف بی توجه بودم. آن زمان من فقط 70 کیلوگرم وزن داشتم اما در رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا 2005 ایوانف به من ا جازه نداد در دسته 69 کیلوگرم روی تخته بروم و من را مجبور کرد با وزنه برداران 77 کیلویی رقابت کنم.
وی افزود: از سال 2005 تاکنون من همیشه در وزن 77 کیلوگرم رقابت کردهام اما حالا احساس میکنم باید یک وزن بالاتر بروم تا بتوانیم به آرزوهایم که شکستن رکوردهای دنیا و کسب مدالهای جهانی و المپیک است، دست پیدا کنم.
تقیان در پاسخ به این سوال که پس از هشت سال وزنه زدن در دسته 77 کیلوگرم، آیا به سرعت میتواند خود را با شرایط رقابت در دسته 85 تطبیق دهد یا خیر گفت: واقعیت این است که سطح رقابت در دسته 85 کیلوگرم دنیا، پایین تر از سطح رقابت در دسته 77 کیلوگرم است. در همین رقابتهای جهانی 2013 نفر اول دسته 77 کیلوگرم، فقط هفت کیلوگرم کمتر از نفر اول دسته 85 کیلوگرم وزنه زد. ضمن اینکه چینیها در این وزن اجازه خودنمایی به دیگر کشورها را نمیدهند اما در دسته 85 کیلوگرم خیلی راحت تر میتوان صاحب مدال طلا شد. نمونه اش در المپیک 2012 لندن بود که آدرین زیلینسکی لهستانی در عین ناباوری آمد و مدال طلای المپیک را به دست آورد. به همین خاطر من مطمئنم در دسته 85 کیلوگرم خیلی راحتتر میتوانم به موفقیت دست پیدا کنم.
تقیان درباره رقابت با کیانوش رستمی، قهرمان سال 2011 جهان در دسته 85 کیلوگرم نیز گفت: کیانوش یکی از بهترینهای حال حاضر دنیا در این وزن است و من فکر میکنم رقابت ما دو نفر به هردویمان کمک میکند تا رکوردهایمان را در تمرینات افزایش دهیم. من سالها بود که در دسته 77 کیلوگرم هیچ رقیب داخلی نداشتم و غالبا در رقابتهای لیگ و قهرمانی کشور با اختلاف زیاد نسبت به نفر دوم این وزن، روی سکوی نخست قرار میگرفتم. به همین خاطر از رقابت با کیانوش استقبال میکنم.
رکورددار مجموع دسته 77 کیلوگرم ایران در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش من از امروز این است که رکوردهای جهانی دسته 85 کیلوگرم را ارتقا دهم. من این توانایی را در خودم میبینم که در این وزن بیش از 220 کیلوگرم را در دوضرب بالای سر ببرم. با این حال اگر هم کیانوش قهرمان جهان شود باز هم برای من ایستادن زیر دست یک ایرانی بهتر از قرار گرفتن زیر دست وزنهبرداران چینی خواهد بود.
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