رقابت با کیانوش رستمی به هردویمان کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، تقیان که در رقابتهای جهانی لهستان با وجود شایستگی در رده چهارم دسته 77 کیلوگرم ایستاد، عنوان کرد: آن مسابقات برای من آخرین مسابقاتی بود که در دسته 77 کیلوگرم رقابت کردم. هشت سال پیش ایوانف به من می‎گفت برای اینکه به یک وزنه بردار موفق تبدیل شوی، باید خودت را به دسته 85 کیلوگرم برسانی، اما من به آن حرف بی توجه بودم. آن زمان من فقط 70 کیلوگرم وزن داشتم اما در رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا 2005 ایوانف به من ا جازه نداد در دسته 69 کیلوگرم روی تخته بروم و من را مجبور کرد با وزنه برداران 77 کیلویی رقابت کنم.

وی افزود: از سال 2005 تاکنون من همیشه در وزن 77 کیلوگرم رقابت کرده‎ام اما حالا احساس می‎کنم باید یک وزن بالاتر بروم تا بتوانیم به آرزوهایم که شکستن رکوردهای دنیا و کسب مدال‎های جهانی و المپیک است، دست پیدا کنم.



تقیان در پاسخ به این سوال که پس از هشت سال وزنه زدن در دسته 77 کیلوگرم، آیا به سرعت می‎تواند خود را با شرایط رقابت در دسته 85 تطبیق دهد یا خیر گفت: واقعیت این است که سطح رقابت در دسته 85 کیلوگرم دنیا، پایین تر از سطح رقابت در دسته 77 کیلوگرم است. در همین رقابتهای جهانی 2013 نفر اول دسته 77 کیلوگرم، فقط هفت کیلوگرم کمتر از نفر اول دسته 85 کیلوگرم وزنه زد. ضمن اینکه چینی‎ها در این وزن اجازه خودنمایی به دیگر کشورها را نمی‎دهند اما در دسته 85 کیلوگرم خیلی راحت تر می‎توان صاحب مدال طلا شد. نمونه اش در المپیک 2012 لندن بود که آدرین زیلینسکی لهستانی در عین ناباوری آمد و مدال طلای المپیک را به دست آورد. به همین خاطر من مطمئنم در دسته 85 کیلوگرم خیلی راحت‎تر می‎توانم به موفقیت دست پیدا کنم.



تقیان درباره رقابت با کیانوش رستمی، قهرمان سال 2011 جهان در دسته 85 کیلوگرم نیز گفت: کیانوش یکی از بهترین‎های حال حاضر دنیا در این وزن است و من فکر می‎کنم رقابت ما دو نفر به هردویمان کمک می‎کند تا رکوردهایمان را در تمرینات افزایش دهیم. من سال‎ها بود که در دسته 77 کیلوگرم هیچ رقیب داخلی نداشتم و غالبا در رقابتهای لیگ و قهرمانی کشور با اختلاف زیاد نسبت به نفر دوم این وزن، روی سکوی نخست قرار می‎گرفتم. به همین خاطر از رقابت با کیانوش استقبال می‎کنم.



رکورددار مجموع دسته 77 کیلوگرم ایران در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش من از امروز این است که رکوردهای جهانی دسته 85 کیلوگرم را ارتقا دهم. من این توانایی را در خودم می‎بینم که در این وزن بیش از 220 کیلوگرم را در دوضرب بالای سر ببرم. با این حال اگر هم کیانوش قهرمان جهان شود باز هم برای من ایستادن زیر دست یک ایرانی بهتر از قرار گرفتن زیر دست وزنه‎برداران چینی خواهد بود.