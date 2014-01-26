تصفیه بیش از 240 هزار متر مکعب فاضلاب در 9 تصفیه خانه آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پوررجب یکشنبه با بیان این مطلب افزود : روزانه فاضلابی با حجم متوسط240 هزار و 175 متر مكعب از طريق دو هزار و 720 كيلومتر شبكه توزيع كه 45 كيلومتر آن در سال جاري به اجراء در آمده است و نیز حدود 50 كيلومتر خطوط انتقال در 9 شهر استان به 9 تصفيه خانه موجود انتقال و پس از انجام فرايند هاي تصفيه و گندزدائي در حد استانداردهاي تعريف شده به محيط زيست رها سازي مي گردد.

وی اضافه کرد : در حال حاضر پنج مدول تصفيه خانه فاضلاب نيز در دست اجراء است كه با تكميل آنها ظرفيت تصفيه فاضلاب استان به مقدار قابل توجهي افزايش خواهد يافت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در ادامه افزود : شرکت آب و فاضلاب استان در 9 واحد آزمایشگاه فاضلاب شهرهای تبریز ، میانه ، مراغه ، مرند ، جلفا ، اهر ، عجب شیر ، سراب و بستان آباد اندازه گیری تمام عامل های مربوط به فرایند تصفیه و شاخص های میکروبی و شیمیایی تخلیه پساب به آبهای پذیرنده و یا بازیابی آن در کشاورزی به دقت انجام می دهند .

پوررجب اضافه کرد : اقدامات مهمی برای بهبود مستمر سیستم های جاری شرکت صورت گرفته و در حال حاضر با بهره گیری از سیستم های مدیریت تضمین کیفیت و استانداردهای مدیریت جهانی نگرش های نو بر این مجموعه حاکم است و کارهای انجام یافته در گذر زمان موجبات رشد و شکوفایی را فراهم خواهد کرد .

وی افزود : علاوه بر وجود بک آزمایشگاه مجهز فاضلاب در مرکز استان ، برای هریک از تصفیه خانه های موجود در شهرستان ها نیز یک واحد آزمایشگاه فعال بوده و بر تصفیه بهداشتی فاضلاب نظارت کامل دارند .

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی افزود : در هیچ یک از نتایج آزمایشات انجام شده پساب خروجی تصفیه خانه از استاندارد های موجود بیشتر نبوده و رعایت الزامات و استانداردهای سازمان محیط زیست و صنعت آب کشور و کنترل عملکرد سیستم فرایند تصفیه فاضلاب و پساب خروجی همواره مدنظر می باشد .

وی در پایان خاطر نشان شد: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی توانسته امسال نیز مانند سال های پیاپی گذشته، رتبه برتر را در زمینه کنترل کیفیت آب در بین مجموعه شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور بدست آورد .