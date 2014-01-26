  1. هنر
  2. سینمای ایران
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۴

«جایی آن بالا» به فستیوال فیسیل در شیلی راه یافت

«جایی آن بالا» به فستیوال فیسیل در شیلی راه یافت

فیلم کوتاه داستانی «جایی آن بالا» به کارگردانی بابک حبیبی فر در هفتمین حضور جهانی خود به بخش رقابتی جشنواره فیسیل در شیلی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه داستانی «جایی آن بالا» به کارگردانی و بازی بابک حبیبی فر به بخش مسابقه فستیوال بین المللی فیسیل FICIL در کشور شیلی راه یافت.

در این جشنواره که امسال چهاردهمین دوره آن برگزار می شود فیلم های منتخب در بخش های مختلف از پانزدهم تا بیست و یکم فوریه (بیست وششم بهمن تا دوم اسفند) به نمایش و رقابت می‌پردازند.

امسال جمعا 1422 فیلم کوتاه از 41 کشور به این جشنواره فرستاده شد که در نهایت 41 فیلم داستانی و 28 فیلم انیمیشن و 24 فیلم مستند در بخش بین المللی و 10 فیلم داستانی و 9 فیلم مستند در بخش داخلی جشنواره انتخاب شدند.

این هفتمین حضور جهانی «جایی آن بالا» است و پیش از این در جشنواره های اسپانیا، آرژانتین، مکزیک و انگلیس به نمایش در آمده بود.

این فیلم داستان مردی را به تصویر می کشد که در حال خودکشی است. نویسنده، کارگردان، بازیگر و تدوینگر این فیلم بابک حبیبی فر است و فیلمبرداری آن بر عهده صادق سوری بوده است.

کد مطلب 2221639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها