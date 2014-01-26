«جایی آن بالا» به فستیوال فیسیل در شیلی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه داستانی «جایی آن بالا» به کارگردانی و بازی بابک حبیبی فر به بخش مسابقه فستیوال بین المللی فیسیل FICIL در کشور شیلی راه یافت.

در این جشنواره که امسال چهاردهمین دوره آن برگزار می شود فیلم های منتخب در بخش های مختلف از پانزدهم تا بیست و یکم فوریه (بیست وششم بهمن تا دوم اسفند) به نمایش و رقابت می‌پردازند.

امسال جمعا 1422 فیلم کوتاه از 41 کشور به این جشنواره فرستاده شد که در نهایت 41 فیلم داستانی و 28 فیلم انیمیشن و 24 فیلم مستند در بخش بین المللی و 10 فیلم داستانی و 9 فیلم مستند در بخش داخلی جشنواره انتخاب شدند.

این هفتمین حضور جهانی «جایی آن بالا» است و پیش از این در جشنواره های اسپانیا، آرژانتین، مکزیک و انگلیس به نمایش در آمده بود.

این فیلم داستان مردی را به تصویر می کشد که در حال خودکشی است. نویسنده، کارگردان، بازیگر و تدوینگر این فیلم بابک حبیبی فر است و فیلمبرداری آن بر عهده صادق سوری بوده است.