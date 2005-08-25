يك فرهنگي بازنشسته دو جلد قرآن نفيس و تعدادي اسناد و مدارك تاريخي به گنجينه اسناد ملي ايران اهدا كرد

به گزارش فرهنگ و هنر "مهر" دكتر كيانوش كياني هفت لنگ، معاون اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، مشخصات مجموعه اهدايي را به اين شرح اعلام نمود:

يك جلد كلام الله مجيد، كه با چرم آهو و با آب طلا تذهيب شده است. اين كلام الله مجيد در سال 1258 ه.ق، به فرمان محمد شاه قاجار چاپ ، ترجمه و حاشيه نويسي شده است.

سندي كه در اول اين قرآن نفيس آمده است در سال 1259ه.ق به فرمان محمد شاه قاجار صادر شده است.

ناصرالدين ميرزا نيز هنگامي كه در تبريز وليعهد بود، در ذيل فرامين را با مهر و امضاء و دست خط خود، در اول كلام الله مجيد صادر نموده است. از متن و محتواي قديمي فرمان ها اعلام نظر چند مجتهد و محقق و دانشمند به چشم مي خورد.

يك جلد قرآن مجيد به خط ميرزا مصطفي اسكنداني متعلق به تحرير سنه 1222ق.

كتاب تاريخ در حالات اسكندر، ترجمه فارسي كتاب "الفه ليله وليله" بدون تاريخ و كتاب تحفه الذاكرين در مناقب و مصائب خمسه طيبه عليهم السلام ، سنه 1273 ق، پايان تاليف 1278 ق (تاريخ تحرير 1280ق.)

نسخه اي خطي در موضوع دلاور مردي ها و سلحشوريهاي اميرمومنان علي(ع) ، ديوان حافظ بدون تاريخ و "آنشاي ميرزا مهدي خان" چاپ سنگي سنه 1253ق.

بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، دكتر كياني، ضمن سپاسگزاري و تشكر از اين اقدام والاي فرهنگي، ابراز اميدواري كرد ساير خاندانهاي فرهيخته كشور، انديشمندان، پژوهشگران و تمامي مردم فرهنگ دوست ميهن اسلامي نيز با اهداي اسناد خود، برغناي گنجينه اسناد ملي ايران بيفزايند و مورخان و پژوهشگران را در انجام تحقيقات علمي، فرهنگي و تاريخي ، ياري نمايند.