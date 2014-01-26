228 زنداني جرائم غيرعمد از زندانهاي قزوين آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آبفروش در این باره اظهارداشت: از ابتداي سال جاري با كمک خيرين نيكوكار ستاد مردمي ديه 228زنداني با مبلغ كل بدهي 240 ميليارد ريال از زندان آزاد شدند.



وي افزود: از اين تعداد زندانيان آزاد شده 191نفر داراي محكوميتهاي مالي ومابقي آنها ديه غيرعمد بوده است.



آبفروش عنوان كرد: مبلغي بالغ بر 170 ميليارد ريال را شكات زندانيان جرائم غيرعمدگذشت کرده اند.



مديرعامل ستادمردمي رسيدگي به امور ديه استان اضافه كرد: بامساعدت دستگاه قضايي نيز درخواست اعسار مددجويان نيازمند به ميزان 9ميليارد ريال پذيرفته شده است.



وي عنوان كرد:بيش از پنج ميليارد ريال نيز بيمه به زندانيان جرائم تصادفات غيرعمد تعلق گرفته و با ميانجيگري مددكاران اجتماعي از زندان آزاد شده اند.



آبفروش به مشاركت خوب خيرين استان اشاره كرد وگفت: در نه ماهه سال جاري خيرين پنج ميليارد ريال براي آ‍زادي زندانيان جرائم غير عمد كمک کرده واميدوار هستيم اين سنت خداپسندانه بعنوان يک فرهنگ معنوي در جامعه اشاعه يابد.



وي كمک صندوق تأمين خسارتهاي بدني استان را مبلغ 11ميليارد و880 ميليون ريال اعلام كرد و گفت: باحمايتهاي به موقع صندوق تأمين خسارتهاي بدني، شرايط آزاد سازي زندانيان تصادف غيرعمد تسهيل شده و انتظار داريم با اصلاح قوانين مربوط به تصادفات شاهد ورود اينگونه افراد به زندانها نباشيم.



مديرعامل ستادمردمي رسيدگي به امور ديه استان باتشكر از كمک بانكهاي ملت، تجارت، رفاه و پاسارگارد،ابراز اميدواري كرد زمينه توسعه مشاركتهاي ساير بانكها در امر آزادسازي زندانيان جرائم غيرعمد گسترش يابد.



16 نفر بر اثر گاز گرفتگی در قزوین جان باختند



مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین، از افزایش قابل توجه متوفیات با موضوع گاز گرفتگی ابراز نگرانی کرد و گفت: 16 نفر بر اثر گاز گرفتگی طی دو ماه اخیر در این استان جان باختند.



محمد عاشوری ضمن ابراز نگرانی از تعداد غیرمعمول متوفیان ناشی از گاز گرفتگی در خصوص اهتمام هرچه بیشتر شهروندان بر رعایت موارد ایمنی هشدار داد.



وی تصریح کرد: طی دو ماه اخیر "آذر و دی" 16 نفر بر اثر مسمومیت با گاز co جان باختند که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.



مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین افزود: از مجموع 16 مورد که با این موضوع به پزشکی قانونی ارجاع شده‌اند، هفت نفر مربوط به دی ماه"سه نفر مرد و چهار نفر زن" و 9 نفر مربوط به آذرماه "شش نفر مرد و سه نفر زن" بوده‌اند.



عاشوری ادامه داد: آمارهای موجود حاکی از تعداد سه نفر "همگی مرد" در دی 91 و سه نفر "دو نفر مرد و یک نفر زن" در آذر 91 بوده و در مقایسه این آمار افزایش مقایسه‌ای ملموس است.



این مسئول بیان کرد: علت فوت 10 نفر از این تعداد در دست بررسی است.



کاهش 3.1 درصدی ولادت در قزوین



مدیر کل ثبت احوال استان قزوین گفت: در 9 ماهه‌ی امسال تعداد 15 هزار و 860 مورد ولادت در استان قزوین به ثبت رسیده است که کاهش 3.21 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.



محمدصدرا آراسته با بیان اینکه در 9 ماهه‌ی امسال تعداد 15 هزار و 860 مورد ولادت در استان قزوین به ثبت رسیده است، افزود: در مقایسه با همین مدت در سال قبل که تعداد نوزادان 16 هزار و 71 واقعه بوده به میزان 3.1 درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه تعداد متولدین پسر را 8 هزار و 148 مورد و تعداد دختران را 7 هزار و 712 مورد اعلام کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین افزود: نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در 9 ماهه‌ی اول سال 1392 برابر با 6/105 است یعنی در مقابل 100 واقعه‌ی ولادت ثبت شده دختر در حدود 6/105ولادت پسر به ثبت رسیده است.

آراسته، همچنین بیشترین فرزندان متولد شده را از مادران در گروه سنی 25 تا 29 سال اعلام کرد.

وی در مورد فراوانی نام‌های استفاده شده در 9 ماه سال جاری نیز اظهار کرد: نام‌های امیر علی با 516 مورد، محمد طا‌ها با 332 مورد و امیر حسین با 328 مورد پر کاربرد‌ترین نام‌های پسران در این 9 ماه بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین اضافه کرد: نام‌های فاطمه با 696 مورد، زهرا با 371 مورد و نازنین زهرا با 261 مورد بیشترین فراوانی نام را در بین دختران داشته‌اند.

آراسته در پایان تعداد ازدواج‌های ثبت شده در 9 ماهه‌ی سال جاری را 9 هزار و 689 واقعه و تعداد طلاق‌های ثبت شده را هزار و 823 واقعه اعلام کرد.