نظارت بر بازار باید مستمر و هدفمند باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علیزاده صبح یکشنبه نظارت مستمر وهدفمند بر بازار از نكات مهمي است كه بايد با جديت دنبال شود تا شاهد ثبات قيمت ها در بازار باشيم.

وی گفت: نظارت و كنترل نانوايي ها در جهت بهبود كيفيت نان بايد توسط كار گروه آرد و نان شهرستان باید به طور جدی پیگیری شود.

وي عنوان کرد: كارگروه آرد و نان شهرستان به صورت هفتگي باید نشست داشته باشند وپلمپ نانوايي هاي متخلف در اين كارگروه بايد اجرايي شود.

فرماندار دهلران از توزيع سبد كالايي خانوارها در بهمن و اسفند سال جاري خبرداد و گفت: اين سبد كالايي شامل پنج قلم كالا از جمله برنج،روغن،پنير،مرغ وتخم مرغ است.

وي اظهار داشت: فرهنگيان وكاركنان دولت، خانوارهاي تحت حمايت بهزيستي وكميته امداد، مستمري بگيران تامين اجتماعي، طلاب، نيرو هاي مسلح و دانشجويان و هنرمندان متاهل اين سبد كالايي را دريافت مي كنند.

فرماندار دهلران با اشاره به تدابير لازم براي جذب و توزيع اين اقلام در دهلران بيان كرد: فروشگاه هاي فرهنگيان، بسيجيان و اتكا در شهرستان كار توزيع اين اقلام بين جامعه هدف بر عهده دارند.

عليزاده گفت: نظارت و پايش اقلام تخصيصي از محل توزيع تا عرضه توسط اداره صنعت، معدن و تجارت و بازرسي اصناف شهرستان پيگيري مي شود.

وي با اشاره به ضرورت دقت در تامين مايحتاج عمومي مردم با توجه به ايام پاياني سال گفت: افزايش سهميه مركبات، گوشت سفيد وقرمز در اين ايام پيگيري شود.

9 هزار بازرسی در شهر دهلران

رئیس اداره صنعت معدن وتجارت دهلران گفت: از ابتداي سال جاري تا كنون 9 هزار و875 مورد بازرسي از واحدهاي صنفي وغير صنفي در اين شهرستان مرزي انجام شده است.

تیمور هاشمی گفت: در اين راستا 548 مورد تخلف شناسايي و با تشكيل پرونده به تعزيرات حكومتي معرفي شد.

وي افزود: ارزش ريالي پرونده هاي متشكله در اين خصوص بالغ بر 344 ميليون ريال است.

رئيس اداره صنعت معدن وتجارت دهلران گفت: از ابتداي سال جاري تا كنون يك هزار و 900 مورد بازرسي از نانوايي هاي اين شهرستان انجام شده است.

تيمور هاشمي افزود: در اين خصوص نيز 229 مورد تخلف به ارزش 479 ميليون ريال جريمه و به تعزيرات حكومتي شهرستان ارسال شده است.

وي با اشاره به تعطيلي چهار واحد نانوايي متخلف وپلمپ آنها در يك ماه گذشته گفت: در جهت بهبود كيفيت نان در اين مدت كار گاه آموزشي براي 56 نفر از متصديان نانوايي ها برگزار شده است.