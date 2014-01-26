به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالقاسم عیسی مراد صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، محور قراردادن بحثهای علمی و تخصصی با رویکرد استانداردهای روز دنیا و بر اساس استنادات بومی و ارزشی را مهمترین سیاست امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش ذکر کرد.
وی با تشریح این سیاستگذاری آموزش و پرورش اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که آسیبهای جدی، جامعه، دانش آموزان و حتی فرهنگ بومی را تهدید میکند، بنابراین بهترین راهکار برای برون رفت این مشکلات داشتن نگاه علمی، تخصصی و بومی برای کمک به دنیای دانش آموزان است.
عیسی مراد بهره مندی از ظرفیت علمی و تجربه صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای دستیابی به اهداف تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش، مشاوران مدارس هم باید به روز شوند.
وی تصریح کرد: ما هم آموزشهای سنتی را تقویت و به صورت منسجمتر و دقیق ارزیابی خواهیم کرد و هم آموزشهای به روز رسانی برای مشاوران خواهیم داشت تا اشکالات کار را به حداقل برسانیم.
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش به سند جامع تحول در حوزه مشاوره اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس چشم انداز 1404 باید در منطقه جزو برترینها باشد که این چشم انداز در زمینه مشاوره هم وجود دارد و برای اینکه به این مهم دست پیدا کنیم باید نیروی انسانی کافی داشته باشیم و باورمندی و باورسازی فرهنگ مشاوره را ارتقا دهیم تا مشکلات جامعه به حداقل برسد.
دانشآموز محوری اصولیترین محورها در فرهنگ مشاوره
عیسی مراد دانش آموزان را محوری ترین جامعه هدف برای ارائه خدمات تربیتی و مشاورهای به آنها دانست و تاکید کرد: یکی از دغدغههای سالهای متمادی این است که افرادی که در این زمینه کمک رسانی می کنند آیا بر اساس محتوای تخصصی خدمات رسانی میکنند یا خیر. آیا بهتر نیست آموزش های ویژهای برای افراد آموزش دهنده در نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: باید بر اساس سند تحول بنیادین و نقشه راه، حرکت دقیق و علمی در زمینه امور تربیتی و مشاوره داشته باشیم.
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: اهتمام جدی ما این است که از نظر علمی و اجرایی، کارگروههای تخصصی ایجاد کنیم و از افرادی که در حوزه مشاوره، تجربه و تخصص خوبی دارند استفاده کنیم تا نوعی بالندگی برای نظام تعلیم و تربیت ایجاد کنیم.
با وجود اینکه بر اساس سند تحول نظام مشاوره، مشاوره باید در تمامی زمینهها باشد ولی به اعتقاد عیسی مراد، بیشترین پوشش مشاورهای در مدارس در زمینههای هدایتهای تحصیلی و شغلی بوده است.
وی دانش آموز محوری را یکی از اصولی ترین محورها در فرهنگ مشاوره دانست و تاکید کرد که با وجود کمبود نیروی انسانی، در زمینه امور تربیتی و مشاوره، استاندارد سازی کند.
تعدد متولی
وی با بیان اینکه در امور تربیتی و مشاوره چندین متولی در آموزش و پرورش وجود دارد اظهار کرد: به عنوان مثال مسائل مربوط به پیشگیری در معاونت سلامت مشاوره داده میشود، یا برخی مشاورهها در بخشهای دیگر انجام میشود ولی اعتقاد من این است که باید زمینههای مشاوره تحصیلی، شغلی، پیشگیرانه و... را به عنوان یک بسته نگاه کنیم تا دانش آموزی بتواند نوعی سازگاری ایجاد کند.
به گفته عیسی مراد، تعداد افرادی که در امور تربیتی و مشاوره فعالیت میکنند کم است و به ازای هر 370 دانش آموز یک مشاور وجود دارد که این ضریب با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد.
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از افزایش تعداد مشاوران استقبال میکنیم اظهار کرد: اگر دانش آموزان به آرامش و بهداشت روانی مناسبی نرسند در تحصیل، شغل و خانواده آنها مشکلاتی ایجاد میشود بنابراین ما نگاه سیستمی به این موضوع خواهیم داشت و سعی داریم سلامت دانش آموزان و کمکهای تخصصی به آنها را بهبود دهیم.
به گفته عیسی مراد، درس برنامه ریزی درسی به عنوان برنامه ملی تعریف شده و به صورت مهارت آموزی برای دانش آموزان لحاظ شده است.
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