آزاد سازی نرخ بلیط پروازهای داخلی به تدریج انجام شود/ اقشار متوسط آسیب نبینند

علی اکبر آقایی مغانجویی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اینکه دولت آزاد سازی نرخ بلیط پروازهای داخلی را باید تا پایان برنامه‌ پنجم توسعه به تدریج انجام دهد، افزود: در ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده از ابتدای سال سوم برنامه یعنی امسال، نسبت به آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در مسیرهای داخلی اقدام ولی آزادسازی و افزایش قیمت نباید منجر به آسیب دیدن اقشار مختلف جامعه شود.

وی با اشاره به اینکه باید متناسب با این تورم کیفیت خدمات نیز افزایش یافته و ارائه خدمات به مناطق محروم و امنیت پروازها نکته مهمی در این زمینه محسوب می‌شود، اظهار داشت: هرگونه تغییر در نرخ بلیت هواپیما نباید منجر به کاهش کیفیت خدمات ایرلاین‌ها شود بلکه متنوع شدن نرخ بلیت هواپیما به معنای افزایش قیمت نیست، بلکه نرخ بلیت این ناوگان در پیک‌ها و زمان‌های مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل هوایی کشور بسیار فرسوده و نیاز به نوسازی دارد، از این رو تنوع سازی نرخ‌های بلیت هواپیما کمک به توسعه کیفی ایرلاین‌ها محسوب می‌شود، ادامه داد: متعادل شدن قیمت بلیط ایرلاین‌ها و آزاد سازی تدریجی قیمت‌ها برای جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید مسافران این پروازها تدریجی و با تدبیر انجام می شود.

وی با اشاره به عدم پرداخت یارانه به پروازهای هوایی، عنوان کرد: علت افزایش سرسام آور نرخ بلیط پروازهای هوایی افزایش جهشی نرخ ارز و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن ایرلاین‌های داخلی بوده که دولت با دو معضل ورشکستگی ایرلاین‌ها و کاهش توان اقتصادی برخی مسافران هوایی روبرو است.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این كه شورای عالی هواپیمایی از طرف مجلس مسئولیت تعدیل نرخ بلیت ها را دارد، گفت: با توجه به حذف یارانه های سوخت و خدمات فرودگاهی از طرف مجلس اجازه داده شده كه شورای عالی هواپیمایی از نظر كارشناسی برحسب تاثیر حذف یارانه ها بتواند نرخ بلیت ها را تعدیل كند.

آقایی عنوان كرد:با توجه به حذف یارانه ها و شرایط موجود افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما، نرخ متعادلی بوده و از آنجا كه فقط یك شركت هواپیمایی دولتی در كشور فعالیت می كند و سایر شركت ها در دست بخش خصوصی است بنابراین برای افزایش نیافتن قیمت بلیت یا باید از طرف دولت یارانه اختصاص یابد یا اجازه تعدیل نرخ ها داده شود.