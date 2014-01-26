43 رشته تحصيلي جديد به تصويب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ايجاد رشته هاي تحصيلي دوه كارداني كاردان فني عمران ـ كارهاي عمومي ساختمان ، نقشه كشي معماري ـ معماري و ساختمان ـ كارهاي عمومي ساختمان در مؤسسه آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي وحدت به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسید.

همچنين اين شورا با ايجاد رشته هاي تحصيلي كارشناسي علوم ورزشي در مركز آموزش عالي كاشمر، مديريت صنعتي درمركز آموزش عالي الشتر ، مهندسي كشاورزي ـ ترويج و آموزش كشاورزي دردانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ، مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي در دانشگاه تبريز،مهندسي مكانيك بيوسيستم در دانشگاه مراغه و مهندسي عمران ، مكانيك، پزشكي ، برق و شيمي در پرديس خودگران دانشگاه صنعتي اميركبير موافقت كرد.

براساس اين گزارش، شوراي گسترش آموزش عالي همچنین با ایجاد رشته‌هاي تحصيلي دوره كارشناسي ارشد ايران‌شناسي گرايشهاي ايران شناسي ـ فرهنگ مردم، آداب و رسوم و ميراث فرهنگي و ايران‌شناسي ـ تاريخ در دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، بهداشت آبزيان در دانشگاه شهركرد، مدرسي معارف اسلامي در دانشگاه كاشان، زيست شناسي ـ فيزيولوژي گياهي در دانشگاه پيام نور مركز رامسر موافقت کرد.

همچنین ایجاد رشته های زبان و ادبيات فارسي گرايش كودك و نوجوان در دانشگاه پيام نور مركز شهركرد ، رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات در دانشگاه پيام نور مركز بوئين زهرا، رياضي محض ـ جبر در دانشگاه پيام نور مركز شاهرود، رياضي محض ـ تركيبات و نظريه گراف در دانشگاه پيام نور مركز تهران شرق و شيمي آلي در دانشگاه پيام نور مركز ايلام به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

براساس تصويب اين شورا رشته هاي تحصيلي كارشناسي ارشد، شيعه شناسي گراي‌شهاي كلام و جامعه شناسي در دانشگاه گلستان، باستان شناسي در دانشگاه شيراز، مديريت بازرگاني در دانشگاه حضرت معصومه (س)، مهندسي عمران، مكانيك، برق، شيمي، پزشكي، كامپيوتر، صنايع و علوم كامپيوتر در پرديس خودگران دانشگاه صنعتي امير كبير ايجاد مي شوند.

همچنين ايجاد رشته‌هاي تحصيلي دوره دكتري زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عرفاني در دانشگاه الزهرا(س)، حسابداري در دانشگاه شهيد بهشتي ،علوم باغباني در دانشگاه محقق اردبيلي ، زبان و ادبيات فارسي گرايشهاي ادبيات عرفاني، ادبيات حماسي، ادبيات غنايي در دانشگاه تهران، علوم كامپيوتر در دانشگاه شهيد باهنر كرمان و حشره شناسي كشاورزي در دانشگاه زابل به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسيد.