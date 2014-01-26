پروژه کلیوی زنجان سدی مقابل پیشرفت بیماریهای کلیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طارمی ، پیشرفت فیزیکی این پروژه را 60 درصد عنوان کرد و افزود: اسکلت بتنی پروژه تخصصی آموزشی، پیشگیری و تحقیقاتی انجمن کلیوی زنجان به اتمام رسیده و این پروژه در مرحله سفت کاری و نازک کاری قرار دارد.

وی اظهار داشت: تکمیل پروژه تخصصی انجمن کلیوی منوط به مساعد شدن شرایط آب و هوا و تامین منابع مالی است و با تامین منابع مالی تا 6 ماه دیگر این پروژه به اتمام می رسد.

مجری پروژه انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان ، زیر بنای این پروژه را 4 هزار متر مربع و تعداد طبقات آن را 5 طبقه برشمرد و تاکید کرد: زیرزمین این پروژه به عنوان پارکینگ، طبقه اول بخش دیالیز و خدمات جانبی، طبقه دوم مرکز اداری و اجرایی، طبقه سوم مرکز آموزشی و تحقیقاتی، طبقه چهارم مشاوره سالمندان است و از طبقه پنجم به عنوان خوابگاه استفاده می شود و بیمارانی که از شهرهای اطراف مراجعه می کنند در این مکان اسکان داده می شوند.

طارمی، با اشاره به این که مبلغ ۳۰ میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز این پروژه برآورد شده است، اظهار داشت: مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای پیشرفت ۶۰ درصدی این پروژه هزینه و مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز لازم است تا این پروژه به بهره برداری رسد.

وی با اشاره به نقش موثر مردم و خیّرین در پیشرفت این پروژه تصریح کرد: صاحبان اصلی این پروژه، مردم و خیرین هستند و حضور آنان در امور خیر همیشه پررنگ است.

مجری پروژه انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان اظهار داشت: دعای خیر بیماران بدرقه راه تمام مردم و خیرین نوعدوست است.

طارمی تاکید کرد: تا مادامی که این پروژه است و بیماران از آن استفاده می کنند، خیرین این پروژه از ثواب آن بهره مند می شوند.

وی نقش تبلیغات را در جذب کمک های مردمی مهم دانست و تاکید کرد: مردم زنجان در امور خیر پیشتاز هستند و با وجود تبلیغاتی که از سوی انجمن کلیوی زنجان انجام شده اما عده ای از مردم از ساخت این پروژه آگاهی ندارند.