برگزاری جشنواره فیلم فجر از 15 الی 25 بهمن ماه در سینما کاپری گرگان

احمد گلچین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: سینما کاپری گرگان که با حمایت بخش خصوصی احداث شده، در این ایام میزبان برگزاری جشنواره فیلم فجر در شهرستان گرگان می باشد.

وی ادامه داد: سینما کاپری تنها سینما شهرستان گرگان است که مجهز به آخرین تکنولوژی، یعنی سینما دیجیتال می باشد از این رو جشنواره فیلم فجر با 8 موضوع فیلم از 15 تا 25 بهمن ماه در این سینما اکران می شود.

وی تصریح کرد: در سفری که معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان امور سینمایی کشور به استان داشت قول دیجیتالی شدن یک سینما در تمام استان ها را داده است اما تا فرارسیدن ایام دهه فجر سال جاری این امر محقق نخواهد شد.

گلچین اظهار داشت: در سالهای گذشته هزینه فیلم را تهیه کننده دریافت می کرد اما امسال بر اساس قول معاون سینمایی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تفاهم نامه ای با وزارت کشور انعقاد شده است از این روهزینه فیلم ها را وزارت کشور پرداخت خواهد کرد.

رئیس اداره امور هنری، سینمایی، سمعی و بصری استان گلستان در ادامه از برگزاری جشنواره موسیقی فجر خبرداد و افزود: جشنواره موسیقی فجر سال جاری از 25تا 29 بهمن ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این جشنواره 2گروه از منتخبان حوزه جشنواره فجر به استان می آیند که همزمان نیز 4 گروه استانی در کنار این 2 گروه فعالیت خواهد کرد.

گلچین خاطرنشان کرد: اجرای گروه های استانی در کنار گروه های منتخب فجر سبب تبادل اطلاعات، اندیشه و هنر می شود که به یقیین ارتقا سطح موسیقی استان را این گونه اجرا ها به همراه خواهد داشت.

