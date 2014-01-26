به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری صبح امروز یکشنبه در نشست خبری در خصوص برنامه های شورای عالی فضای مجازی برای شبکه های اجتماعی و پالایش سایت های اینترنتی گفت: تا جایی که به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی به من مربوط می شود، مرکز ملی فضای مجازی قرار است در زمینه قانونگذاری شبکه های اجتماعی و سیاست گذاری در این زمینه فعالیتی را انجام دهد و این موضوع را در شورای عالی فضای مجازی مطرح کند اما اینکه چقدر از این کار انجام شده است دبیر این شورا باید در مورد آن اظهارنظر کند.

عضو شورای عالی فضای مجازی در مورد فیلترینگ فضای مجازی کشور نیز گفت: پالایش محتوا و فیلترینگ بحث گسترده ای است که یکی از مسئولیت های مهم شورای عالی فضای مجازی کشور بوده و در این زمینه رسیدگی به سیاستگذاری های این حوزه صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا سیاست گذاری و تصمیم سازی در بحث پالایش و فیلترینگ فضای مجازی کشور برعهده شورای عالی فضای مجازی خواهد بود و عملیات اجرایی این تصمیمات در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ که مسئولیت آن برعهده دادستانی کل کشور است، انجام می شود.