جسد راننده وانت غرق شده در دریاچه سد کارون3 کشف شد

اسداله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه گذشته و به دنبال سقوط یک دستگاه وانت به درون دریاچه سد کارون 3 اهالی روستای سادات حسينی شهرستان ايذه از غرق شدن دو سرنشین این وانت همزمان با سقوط آن به دریاچه خبر دادند که صبح امروز و پس از بیرون آوردن خودرو مشخص شده که وانت مذکور فقط یک سرنشین داشته است.



وی افزود: متاسفانه تنها سرنشین 44 ساله خودروی وانت که عصر دیروز در هنگام قرار دادن ماشینش بر روی بارج به دورن دریاچه سقوط می کند به علت خفگی در درون آب جان خود را از دست داد.



رئيس مركز فوريتهای پزشكی خوزستان با اشاره به حادثه اخیر به عنوان دومین مورد از سقوط خودرو به درون دریاچه سد کارون 3 عنوان کرد: در طول شش ماه گذشته این برای بار دوم است که یک خودرو به علت نبود شرایط ایمنی کافی در شیوه عبور از عرض این دریاچه به درون آب سقوط می کنند و با مرگ سرنشینان حوادثی تلخ را رقم می زنند.



به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر نهم مرداد نیز مینی بوسی حامل 16 نفر از روستائیان هنگام عبور از دریاچه سد کارون3 در ایذه از روی بارج (نوعی شناور یا همان دوبه) به دریاچه سقوط کرد و 12 زن و کودک در این حادثه غرق شدند که بعد از این حادثه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پس از بررسی مقصر این حادثه را وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان به دلیل عدم اجرای تعهدات و سهل انگاری در ایمن کردن تجهیزات مورد نیاز دانست که علیرغم دادن وعده هایی برای پیگیری موضوع و ایجاد راهی مناسب تر برای عبور و مرور اهالی هنوز هیچ دستگاهی هیچ اقدامی انجام نداده است.

