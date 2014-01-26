16 هزار هکتار از اراضی استان سمنان وقف آستان قدس رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار مسئولان آستان قدس رضوی در استان سمنان با بیان اینکه در استان 16 هزار هکتار از بهترین اراضی، وقف موقوفات آستان قدس رضوی شده است تصریح کرد: انتظار مردم استان خصوصا زائران ثامن الحجج که از این مسیر عبور می کنند در این است که خدماتی هم آستان قدس رضوی برای رفاه آنان ارائه کند.

وی افزود: نقش و وظیفه مردم استان سمنان در عرصه موقوفات ادا شده و به جهت علاقمندی وافر به امام هشتم(ع) و عمق اعتقادات اصیل به ائمه اطهار(س) اراضی زیادی را وقف کرده اند که ضرورت دارد آستان قدس رضوی هم با امکاناتی که از این موقوفات به دست می آورد برای زائران زائرسرا، توقفگاه و مراکز فرهنگی مناسبی احیاء می کرد.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه 300 هکتار باغ زیتون و 130 هکتار باغ پسته که از باغهای بزرگ محسوب می شود بعنوان موقوفات در حال کشت و برداشت است اضافه کرد: حق این بود که برای این دو باغ بزرگ کارخانه های فرآوری ساخته می شد تا از منابع موجود بهره برداری مناسب و ارزش افزوده به دست می آمد.