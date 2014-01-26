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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۳

ذاکری:

35 محفل انس با قرآن کریم در دهه فجردر نیشابور برگزار می‌شود

35 محفل انس با قرآن کریم در دهه فجردر نیشابور برگزار می‌شود

نیشابور- خبرگزاری مهر: سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور گفت: 35 محفل انس با قرآن کریم در سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سطح شهرستان نیشابور برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمد ذاکری در نخستین نشست کمیته قرآنی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی نیشابور در محل نمازخانه این اداره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برپایی نمایشگاهی با موضوع انقلاب اسلامی، اعزام سخنران برای تبیین برکات انقلاب اسلامی و افزایش بصیرت دینی مردم از برنامه‌های تصویب شده این نشست بود.

وی بیان داشت: برگزاری مسابقه تفسیر سوره ملک و برگزاری جشن‌های قرآنی در روستاها ار برنامه‌های دیگر دهه فجر نیشابور است.

ذاکری ادامه داد: برپایی کرسی تلاوت قرآن در سطح شهر با استفاده از قاریان برجسته استانی و کشوری از برنامه‌های دیگر مصوب شده این ستاد است.

گفتنی است: نمایندگان فرهنگی تیپ زرهی 21 امام رضا(ع)، ناحیه مقاومت بسیج، آموزش و پرورش، بخشداری مرکزی، اداره تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف نیشابور در این جلسه به گفتگو پیرامون این مهم پرداختند.

 

کد مطلب 2221667

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