حجت‌الاسلام محمد ذاکری در نخستین نشست کمیته قرآنی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی نیشابور در محل نمازخانه این اداره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برپایی نمایشگاهی با موضوع انقلاب اسلامی، اعزام سخنران برای تبیین برکات انقلاب اسلامی و افزایش بصیرت دینی مردم از برنامه‌های تصویب شده این نشست بود.

وی بیان داشت: برگزاری مسابقه تفسیر سوره ملک و برگزاری جشن‌های قرآنی در روستاها ار برنامه‌های دیگر دهه فجر نیشابور است.

ذاکری ادامه داد: برپایی کرسی تلاوت قرآن در سطح شهر با استفاده از قاریان برجسته استانی و کشوری از برنامه‌های دیگر مصوب شده این ستاد است.

گفتنی است: نمایندگان فرهنگی تیپ زرهی 21 امام رضا(ع)، ناحیه مقاومت بسیج، آموزش و پرورش، بخشداری مرکزی، اداره تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف نیشابور در این جلسه به گفتگو پیرامون این مهم پرداختند.