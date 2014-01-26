شارژ تلفن همراه با ضربان قلب/ تولید برق از حرکات قلب و ریه 

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان آمریکایی و چینی از باتری قابل کاشت در بدن رو نمایی کرده اند که در حال حاضر برای تامین انرژی ضربان ساز ها استفاده می شود. این باتری حرکات مداوم اعضای بدن مانند قلب، ریه ها و دیافراگم را به انرژی تبدیل می کند.

آنها می گویند این باتری می تواند برای تامین انرژی گسترده وسیعی از گجت ها استفاده شود.

این نیروگاه های انرژی پیزوالکتریک بسیار کوچکی را از نانوروبان های تیتانات زیرکونات سرب ساخته و در یک پلاستیک زیست سازگار قرار داده شده است.

در این پوشش پلاستیکی همچنین یک عدد یکسو کننده یکپارچه برای تبدیل سیگنال های الکتریکی و یک باتری قابل شارژ بسیار کوچک قرار دارد.

این گروه از محققان تا کنون این گجت را بر روی قلب یک گاو کار گذاشته اند. آنها همچنین توانسته اند با قرار دادن دو واحد از این دستگاه بر روی قلب ، میزان خروجی برق را دو برابر کنند.

این دانش پژوهان امیدوارند در ابتدا بتوانند از این شیوه در ایمپلنت های پزشکی استفاده کنند.

مانیتورهای ضربان قلب، ضربان سازها و محرک های عصبی از جمله ایمپلنت های الکترونیکی بسیار زیادی هستند که برای کار کردن به انرژی باتری نیاز دارند.

مهار انرژی به طور مستقیم از فرایند های طبیعی بدن، جایگزین های جذابی برای باتری وسایل زیست الکترونیکی امروزی و آینده هستند.

در اینجا سیستم کامل، انعطاف پذیر و تلفیقی عرضه شده که قادر به مهار و ذخیره سازی انرژی از حرکات انقباضی انبساطی قلب، ریه ها و دیافراگم در سطوحی است که به نیاز کاربردهای عملی پاسخ می دهد.